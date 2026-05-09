Él lo sabrá antes. El público deberá esperar doce días. El seleccionador, Julian Nagelsmann, anunciará la lista del Mundial el 21 de mayo.
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En el BVB lo ha dado todo para jugar el Mundial: ¿De verdad Julian Nagelsmann dejará fuera al mejor goleador alemán?
El Borussia Dortmund aportará con seguridad a Nico Schlotterbeck y Felix Nmecha, ya fijos en la selección alemana. Waldemar Anton podría sumarse. En la incertidumbre quedan Karim Adeyemi, cuyas opciones han caído tras cuatro partidos sin jugar, y Maximilian Beier.
Resulta difícil entender que Beier, con 20 participaciones en goles (10 tantos y 10 asistencias) en 43 partidos oficiales, aún no tenga garantizada su plaza.
Ninguno de sus rivales por el puesto puede presumir de tales cifras: ni Leroy Sané (16 puntos), ni Kevin Schade (11), ni Said Benrahma (17), ni Chris Führich (16) ni Adeyemi (15). Las diferencias son mínimas, pero Nagelsmann busca un equipo equilibrado. Fijarse solo en las cifras sería una visión a corto plazo.
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Maximilian Beier: «Esto es lo que necesitamos en un Mundial»
Sin embargo, Beier se habría ganado sin duda su puesto. La última vez que jugó con la selección fue el 13 de octubre, en la victoria por 1-0 en Irlanda del Norte. Desde entonces, Nagelsmann no lo convocó. Beier no se desanimó y, en 2026, se consolidó: seis goles y siete asistencias.
Su entrenador en el Dortmund, Niko Kovac, lo resume así: «Es algo que necesitamos en un Mundial». Se refiere a su gran ética de trabajo y a su asombrosa resistencia. El siete veces internacional se entrega en cada partido, sea cual sea su posición.
Su demora se debe a que, en su posición ideal de mediapunta, apenas juega con el BVB; últimamente ha actuado como extremo izquierdo, cubriendo toda la banda con gran energía. Defensivamente estuvo bien y en ataque mantuvo su nivel.
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¿Llevará Nagelsmann a uno o dos delanteros de contraataque?
En la victoria 3-2 sobre el Fráncfort el viernes, Beier dio dos asistencias. «Es importante para mí; doy lo mejor y quiero ir al Mundial», dijo en Sky.
En la concentración de la DFB en marzo, Nagelsmann admitió que, de momento, solo llevaría a uno o dos de los delanteros de contraataque, y destacó el “porcentaje muy bueno” de Beier.
Para el seleccionador, el jugador del Dortmund puede cumplir múltiples funciones, algo que sus rivales no ofrecen. Beier es un profesional ejemplar, un jugador de equipo versátil y dispuesto a todo. No da problemas y asume su papel de aspirante.
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¿Se beneficiará Beier de la lesión de Gnabry?
La decisión de Nagelsmann de prescindir de él ha molestado al BVB. «Hay muchas más razones para convocarlo que para dejarlo fuera», afirmó Kovac hace dos meses, cuando Beier se quedó en Dortmund. El director deportivo, Lars Ricken, lo calificó de «sobresaliente desde hace semanas».
La lesión de Serge Gnabry podría beneficiar a Beier, pues abre una puerta que Nagelsmann quizá cierre con dos delanteros de contraataque.
A Beier le queda un partido, el sábado en Bremen, para mejorar sus números.
Poco después sonará el teléfono de Beier. «Estaba muy nervioso» cuando Nagelsmann lo convocó por primera vez en marzo de 2024, admitió entonces: «No fui capaz de articular una sola frase con sentido». Esta vez será distinto, sea cual sea el mensaje del seleccionador.
BVB - Calendario: próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha Concurso Partido 16 de mayo Bundesliga Werder Bremen vs. BVB 18 de julio Partido amistoso Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB 29 de julio Partido amistoso Cerezo Osaka vs. BVB 1 de agosto Partido amistoso FC Tokio vs. BVB