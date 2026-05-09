El Borussia Dortmund aportará con seguridad a Nico Schlotterbeck y Felix Nmecha, fijos en la selección alemana. Waldemar Anton podría sumarse al Mundial. Los otros dos candidatos, Karim Adeyemi —cuyas opciones han caído tras cuatro partidos sin jugar— y Maximilian Beier, aún no tienen el pase asegurado.

Resulta difícil entender que Beier, con 20 participaciones en goles (10 tantos y 10 asistencias) en 43 partidos oficiales, aún no tenga garantizada su plaza.

Ninguno de sus rivales por el puesto puede presumir de tales cifras: ni Leroy Sané (16 puntos), ni Kevin Schade (11), ni Said El Mala (17), ni Chris Führich (16) ni Adeyemi (15). Las diferencias son mínimas, pero Nagelsmann busca un equipo equilibrado. Fijarse solo en las cifras sería una visión a corto plazo.