En el banquillo, enganchado y con su puesto en la Copa del Mundo en serio peligro: Eberechi Eze se enfrenta a una semana crucial en su lucha por evitar convertirse en un «fiasco» en el Arsenal

En los cuatro partidos de la Premier League que siguieron a la goleada del Tottenham, algo cambió entre Eze, Arteta y el Arsenal. Fue sustituido cuando los Gunners empataban 1-1 ante un Chelsea con 10 jugadores y salió del banquillo en la victoria por 2-0 en casa ante el Brentford, antes de que empezaran a sonar las alarmas.

Eze fue criticado por su rendimiento defensivo en la derrota por 2-1 del Arsenal en el último suspiro ante el Aston Villa, al perder la marca de Matty Cash en el primer gol del partido. Por ello, el internacional inglés fue sustituido en el descanso. Consiguió mantener su puesto de titular contra el colista, el Wolves, la semana siguiente, pero en un partido que el Arsenal acabó ganando por 2-1 gracias a dos goles en propia puerta, Eze fue sustituido antes de la hora de juego y no volvió a jugar en los cuatro siguientes partidos de la Premier League.

Hacia el final de esta racha sin goles, Arteta salió a explicar por qué Eze había desaparecido del panorama tras haber sido una presencia constante en la alineación anteriormente.

«Miro las estadísticas y me pregunto: ¿cuándo fue la última vez que alguien marcó un hat-trick en un derbi del norte de Londres? Hace muchos, muchos, muchos años. Eso te da una idea de la dificultad, pero no es una coincidencia», comenzó diciendo. «Después de los compromisos internacionales, tuvo dos días libres y me dijo: "No, quiero entrenar al día siguiente, quiero practicar". Me hacía preguntas sobre su posicionamiento, sobre su ritmo, sobre esto. Cuando un jugador tiene ese talento, tiene cerebro y tiene esa voluntad de mejorar y de tener un impacto en el equipo, estas cosas suceden.

Hablo con todos los jugadores. Los jugadores siempre tienen que entender y el entrenador tiene que entender cómo se siente cada uno. Evaluar los partidos, evaluar el estado emocional. Ebs ha jugado más partidos y más minutos que nunca en este momento. Creo que ha jugado 22 de 28 partidos o algo así. Nunca había jugado tanto al fútbol, así que vamos por buen camino».

Arteta es un excelente orador y logró calmar los ánimos de la afición del Arsenal ante la reducción del papel de Eze, incluso en una crisis de lesiones, pero seguía habiendo escépticos ante este giro, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que ha jugado el jugador de 27 años desde entonces.