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EN DIRECTO: último día del mercado de fichajes, se suceden las operaciones a contrarreloj

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Sigue las noticias más importantes de la última jornada del mercado de fichajes de verano en las grandes ligas europeas

Los aficionados al fútbol de todo el mundo dirigen su atención al último día del mercado de fichajes de verano de 2026, con la proximidad de la fecha límite para cerrar operaciones en varias de las grandes ligas europeas, en medio de una carrera frenética entre los clubes por concretar sus últimas incorporaciones antes de que caiga el telón del periodo de traspasos.

En este tema en directo, seguimos con ustedes durante las 24 horas las últimas noticias y movimientos del mercado de fichajes en Europa y en varias ligas del mundo, incluidos los fichajes oficiales, las negociaciones en curso, los traspasos previstos y las novedades más destacadas que podrían darse en las últimas horas antes del cierre.

El mercado de fichajes de verano en Italia, Francia y Alemania finaliza a las 21:00 de hoy martes, hora de La Meca.

En cuanto a la Liga española, su ventana cierra a las 00:59 de la madrugada de mañana miércoles, mientras que la fecha límite en la Premier League se extiende hasta la 1:00 de la madrugada de ese mismo día.

Y lejos de las grandes ligas europeas, la segunda ventana de fichajes en la liga estadounidense finaliza mañana miércoles, mientras que el mercado de fichajes en los Países Bajos cierra ese mismo día.

En cuanto a Turquía, su ventana continúa hasta el próximo viernes, mientras que el mercado de fichajes en México finaliza el 11 de septiembre en curso, y el de Portugal el día 15 del mismo mes, en tanto que la fecha límite en Arabia Saudí se extiende hasta el próximo 12 de octubre.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

  • El Manchester City anuncia el fichaje de Ndiaye

    El Manchester City ha completado el fichaje de Iliman Ndiaye, procedente del Everton, en una operación cuyo valor podría alcanzar los 65 millones de libras esterlinas, según fuentes de "Sky Sports".

    El jugador, de 26 años, firmó un contrato que se extiende hasta el año 2031, en el que el Manchester City pagará una cantidad fija de 60 millones de libras esterlinas, además de otros 5 millones en forma de variables.

    El movimiento del Manchester City llegó para reforzar sus opciones ofensivas, después de haber permitido las salidas de Savio y Omar Marmoush al Tottenham a principios de mes, lo que redujo las alternativas disponibles para Enzo Maresca en la posición de extremo.

    Por su parte, el Everton trabaja para alcanzar un acuerdo por la cesión del delantero Joshua Zirkzee, procedente del Manchester United.

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  • Un jugador del Arsenal refuerza las filas del Dortmund

    El Borussia Dortmund anunció la incorporación de Ethan Nwaneri, jugador del Arsenal, en calidad de cesión por una temporada.

    El club alemán acudió al mercado de fichajes para reforzar su plantilla tras la grave lesión de rodilla sufrida por el recién llegado Yiannis Konstantelias.

    Nwaneri ya había sido un objetivo del Dortmund durante el pasado mercado de fichajes de verano, antes de que el club lograra finalmente hacerse con sus servicios este verano.

    Mikel Arteta y la dirección del Arsenal desean que el joven jugador acumule minutos de juego con regularidad, lo que llevó al club a aceptar su salida temporal a la liga alemana.

  • El portero del Chelsea al Como

    El guardameta español Robert Sánchez completó su traspaso del Chelsea al Como italiano en calidad de cedido por una temporada.

    Sánchez perdió posiciones en la jerarquía de porteros del Chelsea tras la incorporación del argentino Emiliano Martínez procedente del Aston Villa, por lo que decidió afrontar una nueva experiencia en la liga italiana.

    En otras operaciones, el centrocampista Darío Essugo se marchó al Estrasburgo cedido por una temporada, después de haber sido objeto del interés del Hull City durante el actual periodo de fichajes.

    Asimismo, el delantero David Washington completó su traspaso definitivo al Estrasburgo, tres años después de su llegada al Chelsea procedente del Santos por 17,1 millones de libras esterlinas, ya que solo disputó tres partidos.

    El delantero Dujuan Richards también se unió al Wimbledon en calidad de cedido por una temporada.

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  • Nuevo fichaje para el Liverpool

    El club Liverpool anunció, el martes, un nuevo fichaje horas antes del cierre del mercado de fichajes veraniego. El club emitió un comunicado oficial, en el que confirmó haber alcanzado un acuerdo para incorporar al guardameta Luca Brugmans, procedente del club belga Genk.

    El jugador, de 18 años, firmó un contrato de larga duración con el equipo del Liverpool en el centro de entrenamiento AXA.

    Según la cadena británica BBC, el valor de la operación alcanza los 30 millones de libras esterlinas, incluidas las variables, y permanecerá en el Genk cedido esta temporada antes de trasladarse a Anfield antes del inicio de la temporada 2027-2028.

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  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli en Riad

    El brasileño Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal, llegó a la capital saudí, Riad, para incorporarse al Al-Hilal durante el actual mercado de fichajes de verano.

    El diario saudí "Asharq Al-Awsat" publicó un vídeo que mostró a Martinelli tras su llegada a Riad, antes de subir a un coche privado camino de completar su contrato con "El Líder" en el mercado veraniego en curso.

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  • Cesión de la estrella del Newcastle a la Juventus

    El Newcastle United ha anunciado la marcha de su delantero alemán Nick Woltemade, de 24 años, al Juventus italiano en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026-2027.

    Woltemade se había incorporado al Newcastle durante el pasado mercado de fichajes de verano en una gran operación valorada en 75 millones de euros, pero firmó una primera temporada irregular con las Urracas, tras marcar 11 goles y dar 6 asistencias en 53 partidos.

    El club confirmó en un comunicado oficial el traspaso del delantero alemán al Juventus, y explicó: "Un nuevo jugador se une a la plantilla del entrenador Luciano Spalletti esta temporada, ya que Nick Woltemade abandona el Newcastle para unirse al Juventus en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2027".

  • Barcelona: no habrá nuevos fichajes

    El Barcelona ha cerrado la puerta a la posibilidad de cerrar un nuevo fichaje durante las últimas horas del mercado de fichajes estival, asegurando que la plantilla del equipo no verá ninguna incorporación nueva antes del cierre del mercado.

    Deco, director deportivo del club catalán, aseguró en declaraciones a la cadena "Gigantes" que no hay intención de fichar a un nuevo jugador en las últimas horas, con lo que se acaba así la esperanza del Barcelona de incorporar a un nuevo defensa, pese a los informes que hablaron de posibles movimientos por parte del club en esa posición.

    Gabriel Jesus será el último fichaje del Barcelona durante el presente periodo de traspasos, después de que el club también hubiera incorporado a Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri y Dominik Livakovic para el primer equipo.

  • Harry Elliott ficha por LaLiga

    El Valencia anunció oficialmente el fichaje del inglés Harvey Elliott, procedente del Liverpool en calidad de cedido, para reforzar las filas del equipo durante la próxima temporada.

    Elliott tiene 23 años y se espera que aporte la calidad que el Valencia necesita en el centro del campo, después de que el club español cerrara su acuerdo con el Liverpool durante las últimas horas.

    En virtud del acuerdo, el jugador se incorporará al Valencia en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026-2027, sin que el contrato incluya una opción de compra definitiva.

  • Mostafa Mohamed regresa a Turquía

    El club turco Konyaspor anunció este martes la contratación del delantero egipcio Mostafa Mohamed con un contrato que se extiende por 3 años, procedente del Nantes tras una gran crisis con el club francés.

    La cuenta del Konyaspor en la plataforma X publicó un vídeo de bienvenida a Mostafa Mohamed, en el que aparece la estrella egipcia realizando la famosa celebración del arco y la flecha, que representa el emblema de su antiguo club, el Zamalek.

    Mostafa Mohamed no es un desconocido en la liga turca, ya que anteriormente vistió la camiseta del Galatasaray en 2021.

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  • Fichaje histórico en la Premier League

    El Manchester City ha cerrado el fichaje del argentino Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, en una de las mayores operaciones del mercado de fichajes de verano, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo por el traspaso del jugador al Etihad Stadium.

    Fabrizio Romano, el periodista especializado en noticias de fichajes, anunció que la operación está cerrada, confirmando que su valor supera los 125 millones de libras esterlinas, tras largas negociaciones entre ambos clubes, mientras el jugador se prepara para pasar el reconocimiento médico de cara a completar su traspaso.

    Con esta cifra, Enzo Fernández se convierte en el fichaje más caro de la historia de la Premier League, superando el anterior récord que ostentaba el sueco Alexander Isak, que pasó del Newcastle United al Liverpool por 125 millones de libras esterlinas.

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  • La Juventus ficha a un jugador senegalés

    La Juventus anunció el fichaje del senegalés Pape Matar Sarr, centrocampista del Tottenham, en calidad de cedido por una temporada.

    El acuerdo incluye una cláusula que obliga al club italiano a comprar al jugador por 25,6 millones de libras esterlinas, en caso de que se cumplan una serie de condiciones vinculadas al rendimiento del futbolista durante el periodo de cesión.

  • Al-Bulaihi al Al-Shabab

    El club Al-Shabab anunció el fichaje del defensa internacional saudí Ali Al-Bulaihi de una manera llamativa, que algunos consideraron una provocación hacia su vecino y rival, el club Al-Hilal.

    El club Al-Shabab publicó, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", un comunicado en el que anunció el fichaje de Ali Al-Bulaihi por una temporada.

    Sin embargo, lo llamativo del anuncio no fue el comunicado en sí, sino lo que escribió el club Al-Shabab a través de su cuenta, donde comentó el comunicado diciendo: "Ali Al-Bulaihi en el grande de la capital", una descripción que la afición del Al-Hilal atribuye a su equipo.

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  • Volltemade llega a Turín

    La Juventus se prepara para recibir al delantero alemán Nick Woltemade en la ciudad de Turín, tras haberse decantado por él para reforzar la línea ofensiva del equipo a préstamo durante la presente temporada, por la fortaleza física y la personalidad que posee dentro del campo.

    El delantero alemán ya ha llegado a la ciudad de Turín, donde se espera que se someta a los exámenes médicos como paso previo a su incorporación a las filas de la Juventus, según el periodista alemán Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al-Ittihad anuncia la salida de Diaby

    El club saudí Al-Ittihad anunció la salida de su estrella francesa Moussa Diaby rumbo a las filas del Bayer Leverkusen alemán durante el actual periodo de fichajes veraniego.

    El Al-Ittihad publicó un vídeo, a través de su cuenta oficial en la red social "X", en el que repasó las mejores jugadas de Diaby con el equipo, bajo el título "Dejó un legado y se marchó".

    El club saudí anunció su acuerdo para vender al extremo francés al Bayer Leverkusen, agradeciéndole el tiempo que pasó en sus filas.

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  • Por fin: el Barcelona anuncia a su nuevo delantero

    El Fútbol Club Barcelona anunció el fichaje del delantero brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal, durante el actual mercado veraniego.

    El Barça señaló, en un comunicado oficial: "El Arsenal y el Barcelona han llegado a un acuerdo por el traspaso de Gabriel Jesus a las filas del conjunto catalán, donde el delantero brasileño ha firmado un contrato con el Barcelona por tres temporadas".

    Y añadió: "Gabriel Jesus nació en São Paulo, Brasil, el 3 de abril de 1997, y comenzó su carrera futbolística en su ciudad natal con el club Anhanguera. Después pasó a las categorías inferiores del Palmeiras de São Paulo, uno de los mayores clubes del país. Disputó sus primeros partidos con el equipo en marzo de 2015, con el que se proclamó campeón de la Copa de Brasil en 2015 y de la Liga en 2016, además de recibir el premio al mejor jugador de la Liga brasileña en 2016".

  • Oficial: un jugador del Arsenal a la Bundesliga

    El Arsenal anunció oficialmente el traspaso de su centrocampista portugués Fabio Vieira, de 26 años, al Hamburgo.

    Vieira se incorporó al Arsenal en 2022 y disputó 49 partidos con la camiseta de los Gunners, antes de regresar al club en el que jugó cedido durante la pasada temporada, en una operación cuyo valor ascendió a cerca de 10 millones de euros.

  • El Bayern de Múnich se retira del mercado de fichajes

    Christoph Freund, director deportivo del Bayern Munich, aseguró que el club no cerrará ningún fichaje nuevo durante lo que resta del mercado de fichajes, pese a la posible salida de algunos jugadores en el próximo periodo.

    Freund declaró a los medios alemanes: "No ocurrirá nada más en lo referente a nuevas incorporaciones. En cuanto a las salidas, el mercado de fichajes seguirá abierto a partir de hoy en algunos países, por lo que podría pasar algo".

    También confirmó que Sacha Boey se entrena de forma individual a la espera de una posible salida del equipo, mientras que el club decidió finalmente contar con la continuidad de Hiroki Ito en sus filas.

  • Fichaje italiano para el Chelsea

    El Chelsea ha anunciado su acuerdo para fichar al defensa internacional italiano Honest Ahanor procedente del Atalanta, con la incorporación oficial del jugador al equipo prevista para el año 2027.

    Ahanor, de 18 años, disputó 35 partidos con el Atalanta durante la temporada pasada, en su primera campaña en la ciudad de Bérgamo, tras haberse incorporado al equipo procedente del Génova en julio de 2025.

    El destacado nivel que ofreció Ahanor con su club contribuyó a que obtuviera la oportunidad de representar a la selección absoluta de Italia, donde disputó sus dos primeros partidos a nivel internacional durante el pasado mes de junio.

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  • El jugador de Senegal, del París al Aston Villa

    El Aston Villa anunció oficialmente el fichaje del joven delantero senegalés Ibrahim Mbaye, procedente del Paris Saint-Germain, en una operación valorada en 55 millones de euros, con lo que el futbolista de 18 años inicia un nuevo capítulo en su carrera en la Premier League inglesa.

    La operación había entrado en su fase final durante los últimos días, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo por el traspaso del jugador, antes de que Mbaye viajara a Inglaterra para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato con el Aston Villa.

    Mbaye llega al Aston Villa tras una trayectoria corta pero destacada con el Paris Saint-Germain, a cuya academia se incorporó a los diez años, antes de ascender al primer equipo y disputar su primer partido profesional en agosto de 2024, cuando tenía 16 años, 6 meses y 23 días, convirtiéndose en el jugador más joven en ser titular con el conjunto parisino.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Acuerdo preliminar sobre el esperado fichaje

    El Manchester City ha alcanzado un acuerdo preliminar con el Chelsea para el fichaje de Enzo Fernández, en una operación que se acerca a su cierre en las últimas horas antes del final del mercado de fichajes.

    Según el diario británico "The Sun", los responsables del Manchester City habían abierto finalmente negociaciones directas con su club rival en la Premier League por el fichaje del centrocampista de 25 años, ayer lunes.

    Fernández se prepara para reencontrarse con su antiguo entrenador en el Chelsea, Enzo Maresca, quien sucedió a Pep Guardiola al frente del Manchester City desde el banquillo como director técnico en el estadio Etihad durante el verano.

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  • El Atlético de Madrid se mueve para fichar a Tagliafico

    El Atlético de Madrid trabaja para hacerse con los servicios del lateral izquierdo argentino Nicolás Tagliafico, jugador del Olympique de Lyon, con el fin de reforzar su plantilla durante el mercado de fichajes, según el diario español "As".

    El jugador ya ha dado luz verde para cerrar la operación, en un momento en el que el club madrileño se enfrenta a la competencia de la Juventus por su fichaje.

  • Fracasa el traspaso de Richarlison al Everton

    Según la cadena "Sky Sports", el brasileño Richarlison no regresará al Everton cuatro años después de su salida del club, ya que se espera que el delantero brasileño, cuyo nombre había sido vinculado a una salida, permanezca en las filas del Tottenham.

    Y este no fue el único golpe que recibió el Everton, ya que la cadena "Sky Alemania" informó de que Jamie Leweling, centrocampista ofensivo internacional inglés del Stuttgart, también rechazó una oferta del club de la ciudad de Liverpool, que presentó 43 millones de euros por su fichaje.

    Asimismo, la Roma fracasó en alcanzar un acuerdo por el mismo jugador, mientras que el Everton podría tener éxito en cerrar otras operaciones, entre ellas la posibilidad de fichar a Folarin Balogun, delantero del Mónaco.

  • Un jugador del Chelsea se acerca al Tottenham

    Mykhailo Mudryk, estrella del Chelsea, se acerca a un traspaso oficial al Tottenham Hotspur durante el actual mercado de fichajes de verano.

    Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Mykhailo Mudryk se marchará al Tottenham. Todo está acordado, incluidas las condiciones personales del contrato".

    Y añadió Romano: "Mudryk se unirá al Tottenham en calidad de cedido a cambio de una cuota, y también se entiende que el acuerdo incluye una cláusula que permite la compra del jugador, pero no es obligatoria".

  • El PSG cierra el mercado de fichajes

    El club parisino intentó durante las últimas 24 horas fichar a uno de los jugadores ofensivos, pero no lo consiguió.

    Según la cadena RMC, los movimientos del Paris Saint-Germain en el mercado de fichajes han llegado a su fin, al menos en lo que respecta a nuevas operaciones. En cuanto a las salidas, la situación del portugués Renato Sanches sigue siendo digna de seguimiento.

    El Paris Saint-Germain firmó un mercado de fichajes histórico a nivel de jugadores salientes, después de que el valor de sus ventas alcanzara los 370 millones de euros.

  • Arsenal y Dortmund llegan a un acuerdo

    El Borussia Dortmund cerró un destacado fichaje ofensivo procedente del Arsenal en las últimas horas del actual mercado de fichajes de verano.

    Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "El Borussia Dortmund alcanzó un acuerdo verbal para la contratación de Ethan Nwaneri, del Arsenal. ¡El fichaje está hecho!".

    Romano añadió: "Se acordó la cesión de Nwaneri por una temporada completa por parte del Arsenal, después de que el jugador aceptara este paso durante las últimas horas".

  • ¿Volverá Icardi a Italia?

    El club Lazio estudia la posibilidad de fichar al delantero argentino Mauro Icardi, según el diario La Gazzetta dello Sport.

    El agente del jugador, Litterio Pino, declaró: "¿Lazio? Se habla del tema".

    El delantero argentino tiene 33 años y juega en las filas del Galatasaray turco desde 2022, después de haber vivido una experiencia previa con el Paris Saint-Germain.

  • Nueva cesión para Grealish

    Jack Grealish, estrella del Manchester City, aceptó incorporarse al Everton en calidad de cedido durante el actual mercado de fichajes veraniego, tras una experiencia anterior en el Aston Villa.

    Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Jack Grealish se someterá al reconocimiento médico el martes, como paso previo a su incorporación al Everton. El acuerdo está cerrado".

    Y Romano añadió: "Se ha alcanzado un acuerdo con el Manchester City para el traspaso de Grealish en calidad de cedido, tras obtener el visto bueno del jugador sobre su fichaje por el Everton".