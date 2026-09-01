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EN DIRECTO: último día del mercado de fichajes, se cierra el fichaje esperado y Al Bulaihi a un nuevo club

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Sigue las principales noticias de la última jornada del mercado de fichajes de verano en las grandes ligas europeas

Las miradas de los aficionados al fútbol de todo el mundo se dirigen al último día del mercado de fichajes de verano de 2026, con la proximidad de la fecha límite para cerrar operaciones en varias de las grandes ligas europeas, en medio de una carrera frenética entre los clubes por concretar sus últimas contrataciones antes de que caiga el telón sobre el periodo de traspasos.

En este tema en directo, seguimos con ustedes las veinticuatro horas del día las últimas noticias y movimientos del mercado de fichajes en Europa y en varias ligas de todo el mundo, incluyendo las operaciones oficiales, las negociaciones en curso, los traspasos previstos y los principales acontecimientos que podrían producirse en las últimas horas antes del cierre.

El mercado de fichajes de verano en Italia, Francia y Alemania finaliza a las 21:00 de hoy martes, hora de La Meca.

En cuanto a la Liga española, su ventana se cierra a las 00:59 de mañana miércoles, mientras que la fecha límite en la Premier League se extiende hasta la 1:00 de la madrugada de ese mismo día.

Y más allá de las grandes ligas europeas, la segunda ventana de fichajes de la liga estadounidense finaliza mañana miércoles, mientras que el mercado de fichajes en los Países Bajos cierra ese mismo día.

En cuanto a Turquía, su ventana continúa hasta el próximo viernes, mientras que el mercado de fichajes en México finaliza el 11 de septiembre en curso, y el de Portugal el día 15 del mismo mes, en tanto que la fecha límite en Arabia Saudí se extiende hasta el próximo 12 de octubre.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

  • Harry Elliott ficha por LaLiga

    El Valencia anunció oficialmente el fichaje del inglés Harvey Elliott, que llega procedente del Liverpool en calidad de cedido, para reforzar las filas del equipo durante la próxima temporada.

    Elliott, de 23 años, se espera que aporte la calidad que necesita el Valencia en el centro del campo, después de que el club español cerrara su acuerdo con el Liverpool en las últimas horas.

    En virtud del acuerdo, el jugador se incorporará al Valencia en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026-2027, sin que el contrato incluya una opción de compra definitiva.

    • Anuncios

  • Mostafa Mohamed regresa a Turquía

    El club turco Konyaspor anunció este martes la contratación del delantero egipcio Mostafa Mohamed con un contrato que se extiende por 3 años, procedente del Nantes tras una gran crisis con el club francés.

    La cuenta del Konyaspor en la plataforma X publicó un vídeo de bienvenida a Mostafa Mohamed, en el que aparece la estrella egipcia realizando la célebre celebración del arco y la flecha, que representa el escudo de su antiguo club, el Zamalek.

    Mostafa Mohamed no es un desconocido en la liga turca, ya que anteriormente vistió la camiseta del Galatasaray en 2021.

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  • Fichaje histórico en la Premier League

    El Manchester City ha cerrado el fichaje del argentino Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, en una de las mayores operaciones del mercado de fichajes veraniego, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo para el traspaso del jugador al Etihad Stadium.

    Fabrizio Romano, el periodista especializado en noticias de fichajes, anunció que el acuerdo está hecho, confirmando que su valor supera los 125 millones de libras esterlinas, tras largas negociaciones entre ambos clubes, mientras el jugador se prepara para pasar el reconocimiento médico de cara a completar su traspaso.

    Con esta cifra, Enzo Fernández se convierte en el fichaje más caro de la historia de la Premier League, superando el anterior récord que estaba en poder del sueco Alexander Isak, quien pasó del Newcastle United al Liverpool por 125 millones de libras esterlinas.

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  • El Juventus incorpora a un jugador senegalés

    La Juventus anunció el fichaje del senegalés Pape Matar Sarr, centrocampista del Tottenham, en calidad de cedido por una temporada.

    El acuerdo incluye una cláusula que obliga al club italiano a comprar al jugador por 25,6 millones de libras esterlinas, en caso de que se cumplan una serie de condiciones vinculadas al rendimiento del jugador durante el período de cesión.

  • Al-Bulaihi al Al-Shabab

    El club Al-Shabab anunció el fichaje del defensa internacional saudí Ali Al-Bulaihi de una manera llamativa, que algunos consideraron una provocación hacia el vecino y rival, el club Al-Hilal.

    El club Al-Shabab publicó, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", un comunicado en el que anunció la contratación de Ali Al-Bulaihi por una temporada.

    Sin embargo, lo llamativo del anuncio no fue el comunicado en sí, sino lo que escribió el club Al-Shabab a través de su cuenta, ya que comentó el comunicado diciendo: "Ali Al-Bulaihi en el grande de la capital", una descripción que la afición del Al-Hilal utiliza para referirse a su equipo.

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  • Vlahovic llega a Turín

    La Juventus se prepara para recibir al delantero alemán Nick Woltemade en la ciudad de Turín, después de haber sido elegido para reforzar la línea ofensiva del equipo en calidad de cedido durante la presente temporada, gracias a la fuerza física y la personalidad que muestra dentro del campo.

    El delantero alemán ya ha llegado a la ciudad de Turín, donde se espera que se someta a los reconocimientos médicos como paso previo a su incorporación a las filas de la Juventus, según el periodista alemán Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al-Ittihad anuncia la salida de Diaby

    El club saudí Al-Ittihad anunció la salida de su estrella francesa Moussa Diaby hacia las filas del Bayer Leverkusen alemán durante el actual periodo de fichajes veraniego.

    El Al-Ittihad publicó un vídeo, a través de su cuenta oficial en la red social "X", en el que repasó los momentos más destacados de Diaby con el equipo, bajo el título "Dejó un legado y se marchó".

    El club saudí anunció su aprobación para vender al extremo francés al Bayer Leverkusen, agradeciéndole el periodo que pasó entre sus filas.

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  • Por fin: el Barcelona anuncia a su nuevo delantero

    El FC Barcelona anunció el fichaje del delantero brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal, durante el actual mercado de fichajes de verano.

    El Barça señaló, en un comunicado oficial: "El Arsenal y el Barcelona han alcanzado un acuerdo por el traspaso de Gabriel Jesus a las filas del equipo catalán, donde el delantero brasileño ha firmado un contrato con el Barcelona por tres temporadas".

    Y añadió: "Gabriel Jesus nació en São Paulo, Brasil, el 3 de abril de 1997, y comenzó su carrera futbolística en su ciudad natal con el Anhanguera. Después pasó a las categorías inferiores del Palmeiras de São Paulo, uno de los clubes más grandes del país. Disputó sus primeros partidos con el equipo en marzo de 2015, con el que conquistó la Copa de Brasil en 2015 y la Liga en 2016, además de recibir el premio al mejor jugador de la Liga brasileña en 2016".

  • Oficial: un jugador del Arsenal se marcha a la Bundesliga

    El Arsenal anunció oficialmente el traspaso de su centrocampista portugués Fábio Vieira, de 26 años, al Hamburgo.

    Vieira se unió al Arsenal en 2022 y disputó 49 partidos con la camiseta del conjunto gunner, antes de regresar al club en el que jugó cedido durante la temporada pasada, en una operación cuyo valor ascendió a unos 10 millones de euros.

  • El Bayern de Múnich se retira del mercado de fichajes

    Christoph Freund, director deportivo del Bayern Munich, aseguró que el club no cerrará ningún fichaje nuevo durante lo que resta del mercado de fichajes, pese a la posible salida de algunos jugadores en el próximo periodo.

    Freund declaró a los medios alemanes: "No va a suceder nada más en lo referente a nuevas incorporaciones. En cuanto a las salidas, el mercado de fichajes seguirá abierto después de hoy en algunos países, así que podría ocurrir algo".

    También confirmó que Sacha Boey se entrena por separado a la espera de una posible salida del equipo, mientras que el club finalmente decidió apostar por la continuidad de Hiroki Ito en sus filas.

  • Fichaje italiano para el Chelsea

    El Chelsea ha anunciado un acuerdo para fichar al defensor internacional italiano Honest Ahanor, procedente del Atalanta, con el jugador incorporándose oficialmente a las filas del equipo en el año 2027.

    Ahanor, de 18 años, disputó 35 partidos con el Atalanta la temporada pasada, en su primera campaña en la ciudad de Bérgamo, tras haberse incorporado al equipo procedente del Génova en julio de 2025.

    El destacado nivel que mostró Ahanor con su club contribuyó a que obtuviera la oportunidad de representar a la selección absoluta de Italia, donde disputó sus dos primeros partidos a nivel internacional durante el pasado mes de junio.

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  • El jugador de Senegal, del París al Aston Villa

    El club Aston Villa anunció oficialmente el fichaje del joven delantero senegalés Ibrahim Mbaye, procedente del Paris Saint-Germain, en una operación valorada en 55 millones de euros, con lo que el jugador de 18 años iniciará un nuevo capítulo en su carrera en la Premier League.

    La operación había entrado en sus etapas finales durante los últimos días, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo sobre el traspaso del jugador, antes de que Mbaye viajara a Inglaterra para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato con el Aston Villa.

    Mbaye llega al Aston Villa tras una trayectoria corta pero intensa con el Paris Saint-Germain, cuya academia integró a los diez años, antes de ascender al primer equipo y disputar su primer partido profesional en agosto de 2024, cuando tenía 16 años, 6 meses y 23 días, convirtiéndose así en el jugador más joven en ser titular con el conjunto parisino.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Acuerdo preliminar sobre el esperado fichaje

    El Manchester City ha alcanzado un acuerdo preliminar con el Chelsea para el fichaje de Enzo Fernández, en una operación que se acerca a su cierre en las últimas horas antes del final del mercado de fichajes.

    Según el diario británico "The Sun", los responsables del Manchester City abrieron finalmente negociaciones directas con su rival en la Premier League por la contratación del centrocampista de 25 años, este lunes.

    Fernández se prepara para reencontrarse con el exentrenador del Chelsea Enzo Maresca, quien sucedió a Pep Guardiola al frente del Manchester City desde el banquillo del Etihad Stadium durante el verano.

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  • El Atlético de Madrid se mueve para fichar a Tagliafico

    El Atlético de Madrid trabaja para hacerse con los servicios del lateral izquierdo argentino Nicolás Tagliafico, jugador del Olympique de Lyon, con el fin de reforzar su plantilla durante el mercado de fichajes, según el diario español As.

    El futbolista ya ha dado luz verde para cerrar la operación, en un momento en el que el conjunto madrileño afronta la competencia de la Juventus por hacerse con sus servicios.

  • Fracasa el traspaso de Richarlison al Everton

    Según la cadena "Sky Sports", el brasileño Richarlison no regresará al Everton cuatro años después de su marcha del club, ya que se espera que el delantero brasileño, cuyo nombre se había vinculado a una posible salida, permanezca en las filas del Tottenham.

    Y este no fue el único golpe que recibió el Everton, pues la cadena "Sky Alemania" informó de que Jamie Leweling, centrocampista ofensivo internacional inglés del Stuttgart, también rechazó una oferta del club de la ciudad de Liverpool, que ofreció 43 millones de euros por su fichaje.

    Asimismo, la Roma fracasó en su intento de alcanzar un acuerdo por el mismo jugador, mientras que el Everton podría lograr cerrar otras operaciones, entre ellas un posible fichaje de Folarin Balogun, delantero del Mónaco.

  • El jugador del Chelsea se acerca al Tottenham

    Mykhailo Mudryk, estrella del Chelsea, se acercó al traspaso oficial al Tottenham Hotspur durante el actual mercado de fichajes veraniego.

    Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Mykhailo Mudryk se marchará al Tottenham. Todo está acordado, incluidas las condiciones personales del contrato".

    Y añadió Romano: "Mudryk se unirá al Tottenham en calidad de cedido a cambio de una tarifa, y también se entiende que el acuerdo incluye una cláusula que permite la compra del jugador, aunque no es obligatoria".

  • El PSG cierra la puerta del mercado de fichajes

    El club parisino intentó durante las últimas 24 horas fichar a uno de los jugadores ofensivos, pero no lo consiguió.

    Según la cadena RMC, los movimientos del Paris Saint-Germain en el mercado de fichajes han terminado, al menos en lo que respecta a nuevas incorporaciones. En cuanto a las salidas, la situación del portugués Renato Sanches sigue siendo digna de seguimiento.

    El Paris Saint-Germain firmó un mercado de fichajes histórico a nivel de jugadores salientes, después de que el valor de sus ventas alcanzara unos 370 millones de euros.

  • Arsenal y el Dortmund llegan a un acuerdo

    El Borussia Dortmund cerró un destacado fichaje ofensivo procedente del Arsenal en las últimas horas del mercado veraniego en curso.

    Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "El Borussia Dortmund alcanzó un acuerdo verbal para incorporar a Ethan Nwaneri, del Arsenal. ¡El fichaje está hecho!".

    Y añadió Romano: "Se acordó la cesión de Nwaneri por una temporada completa desde el Arsenal, después de que el jugador aceptara este paso durante las últimas horas".

  • ¿Regresará Icardi a Italia?

    El Lazio estudia la posibilidad de fichar al delantero argentino Mauro Icardi, según el periódico La Gazzetta dello Sport.

    El agente del jugador, Litterio Pino, declaró: "¿El Lazio? Se está hablando del asunto".

    El delantero argentino tiene 33 años y juega en las filas del Galatasaray turco desde 2022, tras haber pasado anteriormente por el Paris Saint-Germain.

  • Nueva cesión para Grealish

    Jack Grealish, la estrella del Manchester City, aceptó incorporarse al Everton en calidad de cedido durante el actual mercado veraniego, tras una experiencia previa en el Aston Villa.

    Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Jack Grealish pasará el reconocimiento médico el martes, como paso previo a su incorporación al Everton. El acuerdo está cerrado".

    Y añadió Romano: "Se ha alcanzado un acuerdo con el Manchester City para el traspaso de Grealish en calidad de cedido, tras obtener el visto bueno del jugador sobre su incorporación al Everton".