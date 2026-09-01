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EN DIRECTO: último día del mercado de fichajes, la decisión clave del Barcelona y una estrella del Arsenal rumbo al Al-Hilal

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Sigue las noticias más importantes de la última jornada del mercado de fichajes veraniego en las grandes ligas europeas

Las miradas de los aficionados al fútbol de todo el mundo se dirigen hacia el último día del mercado de fichajes de verano de 2026, con la cercanía del plazo final para cerrar las operaciones en varias de las grandes ligas europeas, en medio de una carrera frenética entre los clubes por sellar sus últimas incorporaciones antes de que caiga el telón sobre el periodo de transferencias.

En este tema en directo, seguimos con ustedes las veinticuatro horas del día las últimas noticias y movimientos del mercado de fichajes en Europa y en varias ligas de todo el mundo, incluyendo las operaciones oficiales, las negociaciones en curso, los traspasos previstos y los principales acontecimientos que podrían producirse en las últimas horas antes del cierre.

El mercado de fichajes de verano en Italia, Francia y Alemania finaliza a las 21:00 de este martes, hora de La Meca.

En cuanto a la Liga española, su ventana se cierra a las 00:59 de la madrugada del próximo miércoles, mientras que el plazo final en la Premier League se extiende hasta la 1:00 de la madrugada de ese mismo día.

Al margen de las grandes ligas europeas, la segunda ventana de fichajes de la liga estadounidense finaliza mañana miércoles, mientras que el mercado de traspasos en los Países Bajos cierra ese mismo día.

En cuanto a Turquía, su ventana continúa abierta hasta el próximo viernes, mientras que el mercado de fichajes en México finaliza el 11 de septiembre en curso y el de Portugal el día 15 del mismo mes, en tanto que el plazo final en Arabia Saudí se extiende hasta el próximo 12 de octubre.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli en Riad

    El brasileño Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal, llegó a la capital saudí, Riad, para incorporarse al Al-Hilal durante el actual mercado de fichajes de verano.

    El diario saudí "Asharq Al-Awsat" publicó un vídeo que mostró a Martinelli tras su llegada a Riad, antes de subir a un coche particular de camino a completar su fichaje por "El Líder" en el actual mercado estival.

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  • Cesión de la estrella del Newcastle a la Juventus

    El Newcastle United ha anunciado la salida de su delantero alemán Nick Woltemade, de 24 años, rumbo a la Juventus italiana en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026-2027.

    Woltemade se había incorporado al Newcastle durante el pasado mercado de fichajes de verano en una gran operación valorada en 75 millones de euros, pero firmó una primera temporada irregular con los Magpies, tras marcar 11 goles y repartir 6 asistencias en 53 partidos.

    El club confirmó en un comunicado oficial el traspaso del delantero alemán a la Juventus, explicando: "Un nuevo jugador se suma esta temporada a la plantilla del entrenador Luciano Spalletti, ya que Nick Woltemade abandona el Newcastle para incorporarse a la Juventus en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2027".

  • Barcelona: no habrá nuevos fichajes

    El FC Barcelona cerró la puerta a la posibilidad de cerrar un nuevo fichaje durante las últimas horas del mercado de fichajes de verano, asegurando que la plantilla del equipo no tendrá ninguna incorporación más antes del cierre del mercado.

    Deco, director deportivo del club catalán, confirmó en declaraciones a la cadena "Gigantes" que no existe intención de fichar a un nuevo jugador durante las últimas horas, poniendo así fin a la esperanza del Barcelona de incorporar a un nuevo defensa, pese a los informes que hablaban de posibles movimientos por parte del club en esa posición.

    Gabriel Jesus será el último fichaje del Barcelona durante el actual periodo de traspasos, después de que el club también hubiera fichado a Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri y Dominik Livakovic para el primer equipo.

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  • Harry Elliott ficha por LaLiga

    El Valencia CF ha anunciado oficialmente la incorporación del inglés Harvey Elliott, procedente del Liverpool en calidad de cedido, para reforzar las filas del equipo durante la próxima temporada.

    Elliott, de 23 años, espera aportar la calidad que el Valencia necesita en el centro del campo, después de que el club español cerrara su acuerdo con el Liverpool durante las últimas horas.

    En virtud del acuerdo, el jugador se unirá al Valencia en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026-2027, sin que el contrato incluya una opción de compra definitiva.

  • Mostafa Mohamed regresa a Turquía

    El club turco Konyaspor anunció este martes la contratación del delantero egipcio Mostafa Mohamed con un contrato que se extiende por 3 años, procedente del Nantes tras una grave crisis con el club francés.

    La cuenta del Konyaspor en la plataforma X publicó un vídeo de bienvenida a Mostafa Mohamed, en el que aparece la estrella egipcia con su célebre celebración del arco y la flecha, que representa el escudo de su antiguo club, el Zamalek.

    Mostafa Mohamed no es un desconocido en la liga turca, ya que anteriormente vistió la camiseta del Galatasaray en 2021.

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  • Fichaje histórico en la Premier League

    El Manchester City ha cerrado el fichaje del argentino Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, en una de las mayores operaciones del mercado de fichajes de verano, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo sobre el traspaso del jugador al Etihad Stadium.

    Fabrizio Romano, el periodista especializado en noticias de fichajes, anunció que la operación se ha completado, confirmando que su valor supera los 125 millones de libras esterlinas, tras largas negociaciones entre ambos clubes, mientras el jugador se prepara para someterse al reconocimiento médico de cara a completar su traspaso.

    Con esta cifra, Enzo Fernández se convierte en el fichaje más caro de la historia de la Premier League, superando el récord anterior que ostentaba el sueco Alexander Isak, quien pasó del Newcastle United al Liverpool por 125 millones de libras esterlinas.

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  • El Juventus ficha a un jugador senegalés

    La Juventus ha anunciado el fichaje del senegalés Pape Matar Sarr, centrocampista del Tottenham, en calidad de cedido por una temporada.

    El acuerdo incluye una cláusula que obliga al club italiano a comprar al jugador por 25,6 millones de libras esterlinas, en caso de que se cumplan una serie de condiciones vinculadas al rendimiento del jugador durante el periodo de cesión.

  • Al-Bulaihi al Al-Shabab

    El Al-Shabab anunció el fichaje del defensa internacional saudí Ali Al-Bulaihi de una manera llamativa, que algunos consideraron una provocación hacia su vecino y rival, el Al-Hilal.

    El Al-Shabab publicó, a través de su cuenta oficial en la red social "X", un comunicado en el que anunció la contratación de Ali Al-Bulaihi por una temporada.

    Sin embargo, lo llamativo del anuncio no fue el comunicado en sí, sino lo que escribió el Al-Shabab en su cuenta, donde comentó sobre el comunicado diciendo: "Ali Al-Bulaihi en el grande de la capital", una descripción que la afición del Al-Hilal utiliza para referirse a su equipo.

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  • Woltemade llega a Turín

    La Juventus se prepara para recibir al delantero alemán Nick Woltemade en la ciudad de Turín, después de que se decidiera fichar por él para reforzar la línea de ataque del equipo a préstamo durante la temporada actual, por la fuerza física y personalidad que posee dentro del campo.

    El delantero alemán ya llegó a la ciudad de Turín, donde se espera que se someta a las pruebas médicas de cara a su incorporación a las filas de la Juventus, según el periodista alemán Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al-Ittihad anuncia la marcha de Diaby

    El club saudí Al-Ittihad anunció la marcha de su estrella francesa Moussa Diaby a las filas del Bayer Leverkusen alemán durante el actual periodo de fichajes de verano.

    El Al-Ittihad publicó un vídeo, a través de su cuenta oficial en la red social "X", en el que repasó los mejores momentos de Diaby con el equipo, bajo el título "Dejó un legado y se marchó".

    El club saudí anunció su aprobación para vender al extremo francés al Bayer Leverkusen, agradeciéndole el periodo que pasó en sus filas.

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  • Por fin: el Barcelona anuncia a su nuevo delantero

    El Fútbol Club Barcelona anunció el fichaje del delantero brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal, durante el actual mercado de verano.

    El Barça señaló, en un comunicado oficial: "El Arsenal y el Barcelona han alcanzado un acuerdo por el traspaso de Gabriel Jesus a las filas del conjunto catalán, donde el delantero brasileño ha firmado un contrato con el Barcelona por tres temporadas".

    Y añadió: "Gabriel Jesus nació en São Paulo, Brasil, el 3 de abril de 1997, y comenzó su carrera futbolística en su ciudad natal con el club Anhanguera. Después pasó a la cantera del Palmeiras de São Paulo, uno de los clubes más grandes del país. Disputó sus primeros partidos con el equipo en marzo de 2015, y se proclamó campeón de la Copa de Brasil en 2015 y de la Liga en 2016, además de recibir el premio al mejor jugador de la Liga brasileña en 2016".

  • Oficial: un jugador del Arsenal se marcha a la Bundesliga

    El Arsenal anunció oficialmente el traspaso de su centrocampista portugués Fábio Vieira, de 26 años, al Hamburgo.

    Vieira se incorporó al Arsenal en 2022 y disputó 49 partidos con la camiseta de los Gunners, antes de regresar al club en el que jugó cedido la temporada pasada, en una operación valorada en cerca de 10 millones de euros.

  • El Bayern de Múnich se retira del mercado de fichajes

    Christoph Freund, director deportivo del Bayern Munich, confirmó que el club no cerrará ningún nuevo fichaje durante lo que resta del mercado de traspasos, pese a la posible salida de algunos jugadores en el próximo periodo.

    Freund declaró a los medios alemanes: "No va a suceder nada más en lo relativo a nuevas incorporaciones. En cuanto a las salidas, el mercado de traspasos seguirá abierto después de hoy en algunos países, por lo que podría ocurrir algo".

    Asimismo, aseguró que Sacha Boey se entrena por separado a la espera de una posible salida del equipo, mientras que el club finalmente decidió contar con la continuidad de Hiroki Ito en sus filas.

  • Fichaje italiano para el Chelsea

    El Chelsea anunció su acuerdo para fichar al defensa internacional italiano Honest Ahanor procedente del Atalanta, con la incorporación oficial del jugador a las filas del equipo en 2027.

    Ahanor, de 18 años, disputó 35 partidos con el Atalanta durante la temporada pasada, en su primera campaña en la ciudad de Bérgamo, tras haberse unido al equipo procedente del Génova en julio de 2025.

    El destacado nivel que Ahanor mostró con su club contribuyó a que obtuviera la oportunidad de representar a la selección absoluta de Italia, donde disputó sus dos primeros partidos a nivel internacional durante el pasado mes de junio.

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  • El senegalés del París al Aston Villa

    El Aston Villa anunció oficialmente el fichaje del joven delantero senegalés Ibrahim Mbaye, procedente del París Saint-Germain, en una operación valorada en 55 millones de euros, con la que el jugador de 18 años comenzará un nuevo capítulo en su carrera en la Premier League.

    La operación había entrado en su recta final durante los últimos días, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo por el traspaso del jugador, antes de que Mbaye viajara a Inglaterra para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato con el Aston Villa.

    Mbaye llega al Aston Villa tras una trayectoria corta pero intensa con el París Saint-Germain, a cuya academia se incorporó a los diez años, antes de ascender al primer equipo y disputar su primer partido profesional en agosto de 2024, cuando tenía 16 años, 6 meses y 23 días, convirtiéndose en el jugador más joven en ser titular con el conjunto parisino.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Acuerdo preliminar sobre el fichaje esperado

    El Manchester City ha alcanzado un acuerdo preliminar con el Chelsea para el fichaje de Enzo Fernández, en una operación que se acerca a su desenlace en las últimas horas antes del cierre del mercado de fichajes.

    Según el diario británico "The Sun", los responsables del Manchester City finalmente abrieron negociaciones directas con su club rival de la Premier League por la contratación del centrocampista de 25 años, ayer lunes.

    Fernández se prepara para reencontrarse con su exentrenador del Chelsea, Enzo Maresca, quien sucedió a Pep Guardiola al frente del Manchester City desde el banquillo del Etihad Stadium durante el verano.

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  • El Atlético de Madrid se mueve para fichar a Tagliafico

    El Atlético de Madrid trabaja en el fichaje del lateral izquierdo argentino Nicolás Tagliafico, jugador del Olympique de Lyon, para reforzar sus filas durante el mercado de fichajes, según el diario español "As".

    El jugador ya ha dado luz verde para cerrar la operación, en un momento en el que el club madrileño afronta la competencia de la Juventus por su contratación.

  • El fracaso del traspaso de Richarlison al Everton

    Según la cadena "Sky Sports", el brasileño Richarlison no regresará al Everton cuatro años después de su salida del club, ya que se espera que el delantero brasileño, cuyo nombre se ha vinculado con una marcha, permanezca en las filas del Tottenham.

    Y este no fue el único golpe que recibió el Everton, ya que la cadena "Sky Alemania" informó de que Jamie Leweling, el centrocampista ofensivo internacional inglés del Stuttgart, también rechazó una oferta del club de la ciudad de Liverpool, que presentó 43 millones de euros por su fichaje.

    Asimismo, la Roma no logró alcanzar un acuerdo por el mismo jugador, mientras que el Everton podría tener éxito en cerrar otras operaciones, entre ellas la posibilidad de contratar a Folarin Balogun, delantero del Mónaco.

  • Un jugador del Chelsea se acerca al Tottenham

    Mykhailo Mudryk, estrella del Chelsea, está cerca de fichar oficialmente por el Tottenham Hotspur durante el actual mercado de fichajes de verano.

    Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Mykhailo Mudryk se marchará al Tottenham. Todo está acordado, incluidas las condiciones personales del contrato".

    Y añadió Romano: "Mudryk se unirá al Tottenham en calidad de cedido a cambio de una cantidad económica, y también se entiende que el acuerdo incluye una cláusula que permite la compra del jugador, pero no es obligatoria".

  • El PSG cierra la puerta del mercado

    El club parisino intentó durante las últimas 24 horas fichar a uno de sus jugadores ofensivos, pero no lo consiguió.

    Según la cadena RMC, los movimientos del Paris Saint-Germain en el mercado de fichajes han terminado, al menos en lo que respecta a nuevas incorporaciones. En cuanto a las salidas, la situación del portugués Renato Sanches sigue siendo digna de seguimiento.

    El Paris Saint-Germain protagonizó un mercado de fichajes histórico en el apartado de las ventas, después de que el valor de sus ingresos por traspasos alcanzara los 370 millones de euros.

  • El Arsenal y el Dortmund llegan a un acuerdo

    El Borussia Dortmund cerró un destacado fichaje ofensivo procedente del Arsenal en las últimas horas del actual mercado de fichajes estival.

    Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "El Borussia Dortmund ha alcanzado un acuerdo verbal para hacerse con Ethan Nwaneri, del Arsenal. ¡La operación está hecha!".

    Y añadió Romano: "Se ha acordado la cesión de Nwaneri por una temporada completa desde el Arsenal, después de que el jugador aceptara este paso durante las últimas horas".

  • ¿Regresará Icardi a Italia?

    El Lazio estudia la posibilidad de fichar al delantero argentino Mauro Icardi, según el diario "La Gazzetta dello Sport".

    El agente del jugador, Litterio Pino, declaró: "¿El Lazio? Hay conversaciones al respecto".

    El delantero argentino tiene 33 años y juega en las filas del Galatasaray turco desde el año 2022, después de haber tenido una experiencia previa con el Paris Saint-Germain.

  • Nueva cesión para Grealish

    Jack Grealish, estrella del Manchester City, ha aceptado su traspaso al Everton en calidad de cedido durante el actual mercado de fichajes estival, tras una experiencia previa en el Aston Villa.

    Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Jack Grealish pasará el reconocimiento médico el martes, como paso previo a su incorporación al Everton. El acuerdo está cerrado".

    Y añadió Romano: "Se ha alcanzado un acuerdo con el Manchester City sobre el traspaso de Grealish en calidad de cedido, tras obtener el visto bueno del jugador para su marcha al Everton".