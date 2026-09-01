Las miradas de los aficionados al fútbol de todo el mundo se dirigen hacia el último día del mercado de fichajes de verano de 2026, con la cercanía del plazo final para cerrar las operaciones en varias de las grandes ligas europeas, en medio de una carrera frenética entre los clubes por sellar sus últimas incorporaciones antes de que caiga el telón sobre el periodo de transferencias.

En este tema en directo, seguimos con ustedes las veinticuatro horas del día las últimas noticias y movimientos del mercado de fichajes en Europa y en varias ligas de todo el mundo, incluyendo las operaciones oficiales, las negociaciones en curso, los traspasos previstos y los principales acontecimientos que podrían producirse en las últimas horas antes del cierre.

El mercado de fichajes de verano en Italia, Francia y Alemania finaliza a las 21:00 de este martes, hora de La Meca.

En cuanto a la Liga española, su ventana se cierra a las 00:59 de la madrugada del próximo miércoles, mientras que el plazo final en la Premier League se extiende hasta la 1:00 de la madrugada de ese mismo día.

Al margen de las grandes ligas europeas, la segunda ventana de fichajes de la liga estadounidense finaliza mañana miércoles, mientras que el mercado de traspasos en los Países Bajos cierra ese mismo día.

En cuanto a Turquía, su ventana continúa abierta hasta el próximo viernes, mientras que el mercado de fichajes en México finaliza el 11 de septiembre en curso y el de Portugal el día 15 del mismo mes, en tanto que el plazo final en Arabia Saudí se extiende hasta el próximo 12 de octubre.

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