Todas las noticias de hoy, lunes 3 de agosto: los temas más candentes, los fichajes cerrados y los que están a punto de llegar. El mercado de fichajes entra en su fase más intensa y nosotros os llevamos al corazón de las negociaciones de nuestra Serie A y no solo.
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