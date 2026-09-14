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«En cuanto a títulos, nadie ha tenido una temporada mejor que la mía»: la estrella del PSG Fabian Ruiz defiende su candidatura al Balón de Oro
Un palmarés inigualable
Ruiz firmó una campaña estelar, al conquistar tanto el Mundial como la Champions League. Pese a una lesión de rodilla de tres meses, considera que sus aportaciones decisivas justifican su presencia en la conversación por el premio.
En declaraciones a L'Equipe, el centrocampista del Paris Saint-Germain lanzó una afirmación rotunda: "En cuanto a títulos, nadie ha tenido una mejor temporada que yo. A nivel individual, grandes jugadores han firmado una temporada excelente. Un Mundial con tu país es el mayor título que puedes ganar".
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Agradecido por la nominación
Aunque el internacional español cree firmemente que sus logros colectivos destacan, reconoce la feroz competencia de jugadores como la sensación adolescente del Barcelona Lamine Yamal, al que se considera ampliamente uno de los principales candidatos al premio.
En unas declaraciones realizadas algo antes durante una entrevista con France Football, Ruiz reflexionó sobre su 24.º puesto en la votación del año pasado. «¿Dónde me veo en la carrera por el Balón de Oro? Eso depende de los votantes», explicó. «Lo más importante para mí es ponerme a disposición del equipo y, al mismo tiempo, esforzarme por estar entre los mejores. Tuve la suerte de estar entre la lista de treinta nominados el año pasado. Estar entre los treinta es un gran honor».
Inspirado por Rodri
Los centrocampistas suelen tener dificultades para ganar premios individuales, pero Ruiz se apoya en la confianza que le da su compatriota. Espera que los votantes miren más allá de las estadísticas ofensivas tradicionales y reconozcan el impacto global sobre el terreno de juego.
Continuando su conversación con France Football, dijo: "Rodri ganó el Balón de Oro hace dos años. Y, aunque los defensas y los porteros siguen teniendo dificultades para obtener reconocimiento, creo que lo que importa hoy es el papel que desempeña un jugador más que su posición sobre el terreno de juego. Y es importante dar ejemplo a los niños que están empezando a jugar al fútbol, para que también se fijen en los centrocampistas, los defensas y los porteros".
- AFP
¿Qué viene después?
Ruiz centrará ahora de nuevo su atención en los compromisos nacionales con el Paris Saint-Germain, mientras se prepara para un crucial encuentro de la Ligue 1. El club tiene por delante un duelo muy esperado contra el Marsella el 20 de septiembre, en el que el centrocampista espera seguir consolidando su estatus como uno de los mejores jugadores de Europa.
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