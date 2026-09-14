Ruiz firmó una campaña estelar, al conquistar tanto el Mundial como la Champions League. Pese a una lesión de rodilla de tres meses, considera que sus aportaciones decisivas justifican su presencia en la conversación por el premio.

En declaraciones a L'Equipe, el centrocampista del Paris Saint-Germain lanzó una afirmación rotunda: "En cuanto a títulos, nadie ha tenido una mejor temporada que yo. A nivel individual, grandes jugadores han firmado una temporada excelente. Un Mundial con tu país es el mayor título que puedes ganar".



