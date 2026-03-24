¿En apuros tras solo siete semanas? ¿Una gran sorpresa en la Bundesliga?

Por un lado, el estilo de juego de Riera suscita críticas. Si bien es cierto que ha estabilizado notablemente la defensa, que bajo el mando de su predecesor, Dino Toppmöller, era más que precaria, la ofensiva se ha visto afectada por ello. El núcleo del equipo se ha mostrado cada vez más falto de ideas en los últimos partidos, como ocurrió en la derrota por 1-2 ante el Mainz el domingo o en el empate a 0-0 contra el FC St. Pauli. Incluso contra el Heidenheim, prácticamente descendido, se logró marcar un único gol.

Riera también suscitó dudas con su rueda de prensa tras la derrota en Maguncia, al calificar de «milagro» una victoria de su equipo en el terreno de los renanos si el Eintracht se hubiera llevado los tres puntos de Maguncia. Al respecto, señaló que el Frankfurt solo había ganado una vez en los últimos 21 partidos fuera de casa disputados en Maguncia. «Hoy no hemos logrado el milagro», dijo, y explicó: «Porque yo diría que ganar aquí es un milagro, ya que en 21 partidos el Eintracht solo ha ganado una vez en Maguncia. De 21, una sola vez. Eso significa que si hubiéramos venido aquí y hubiéramos ganado, habría sido un milagro. Así que no hemos logrado el milagro».

Por otro lado, el apoyo a Riera dentro del equipo se está desvaneciendo, ya que los jugadores consideran que sus instrucciones tácticas son demasiado complejas. Las numerosas reuniones, que en algunos casos se prolongan durante más de una hora, estarían sobrecargando a los jugadores del Frankfurt. La exclusión de Mario Götze de la convocatoria en Maguncia, a pesar de que se rumorea que está a punto de renovar su contrato, y las críticas públicas tras la derrota contra el Nullfünfer tampoco han sido bien recibidas por algunos.