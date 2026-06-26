«Tengo que ser sincero: en algunos partidos, dejo de prestar atención al cabo de diez minutos. Para mí, el Mundial tiene que ser lo mejor de lo mejor», afirmó el portugués en una entrevista con el podcast «Beast Mode On», propiedad de FootballCo, al igual que SPOX y GOAL.
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«En algunos partidos, dejo de prestar atención al cabo de diez minutos»: José Mourinho arremete contra la «imposible» fase de grupos del Mundial
El portugués critica la gran diferencia de nivel entre las potencias y los equipos más débiles. Los abultados resultados y los duelos desiguales, según el veterano técnico, muestran que la fase de grupos ha perdido nivel.
«7-1, 5-1... eso es imposible», afirmó. No espera que la situación mejore hasta la fase decisiva, cuando la eliminación directa eleve el nivel: «No lo seguiré de verdad hasta las eliminatorias».
- Beast Mode On Podcast
Mourinho frente al Mundial: «He disfrutado de unas cuantas cenas estupendas»
Pese a las críticas a la fase de grupos, Mourinho encontró motivos para el optimismo. «El Brasil-Marruecos fue un partido fantástico», destacó.
En lugar de pasar las noches frente a la pantalla, ha preferido descansar y disfrutar de su tiempo libre. «He tenido unas cuantas cenas agradables, he dormido bien y no me he quedado despierto hasta las 3 de la madrugada», admitió.
Mourinho regresó al Real Madrid
Mourinho, que desmintió un rumor durante el podcast, regresó al Real Madrid desde el Benfica hace dos semanas. Firmó un contrato de tres años, hasta el 30 de junio de 2029, y comenzará a trabajar el 13 de julio, en la pretemporada.
Ya dirigió al equipo más laureado de la Liga de Campeones entre 2010 y 2013, periodo en el que conquistó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.
Echa un vistazo al episodio completo del podcast «Beast Mode On» con José Mourinho.
Escucha todos los episodios del pódcast «Beast Mode On» en el canal oficial de YouTube.
También puedes escucharlos en Spotify.
José Mourinho participó en el podcast como parte de su alianza con Coca-Cola. En el proyecto «José vs. Mourinho», dos versiones generadas por IA del entrenador debaten cada día temas del Mundial durante la fase final.