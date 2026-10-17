«¡En algún momento tenemos que darle descanso!»: Maresca lanza una advertencia sobre Haaland antes del partido contra el Ipswich

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, admitió que tendrá que dosificar a Erling Haaland pese al sensacional inicio de temporada del delantero. Con un doblete ante el Paris Saint-Germain, Haaland se convirtió en el máximo goleador histórico del club en Europa y elevó su cuenta a 10 goles en nueve partidos.

El delantero noruego sigue en la convocatoria para el partido de la Premier League del sábado contra el Ipswich Town en el Etihad Stadium.

Sin embargo, después de que Haaland disputara otros cuatro partidos internacionales con Noruega, Maresca reconoció que la elevada carga de partidos de la plantilla exige una gestión cuidadosa.