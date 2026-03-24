«¡En Alemania se está olvidando esto!» Joshua Kimmich sale en defensa de una estrella de la DFB muy criticada

Sin embargo, para Kimmich está claro: «Toni es un jugador muy importante. A veces tengo la sensación de que en Alemania se olvida todo lo que ha logrado en los últimos años. Toni es indiscutiblemente titular en el Real Madrid y casi todos los años llega, como mínimo, a cuartos de final o a semifinales de la Liga de Campeones. Esa experiencia nos puede ayudar mucho en el torneo».

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, había amonestado públicamente a Rüdiger tras su arrebato en la final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona a finales de mayo y había dicho: «Él conoce mi opinión de que eso no está bien y de que se ha llegado al límite. También sabe que eso no puede volver a pasar, de lo contrario habrá consecuencias más graves».

Rüdiger había insultado al árbitro y le había lanzado un objeto, por lo que fue sancionado con seis partidos. Recientemente causó revuelo por una dura entrada contra Rico, del Getafe. Este acusó a Rüdiger de haber intentado «romperme la cara».