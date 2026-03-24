En una rueda de prensa previa al partido amistoso del próximo viernes contra Suiza, el capitán de la selección alemana salió en defensa de Rüdiger. Debido a algunos tropiezos en el Real Madrid, problemas físicos y actuaciones mediocres en sus últimas apariciones con la camiseta de la selección alemana, el jugador de 33 años corre el riesgo de quedarse en el banquillo, por detrás de Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck.
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«¡En Alemania se está olvidando esto!» Joshua Kimmich sale en defensa de una estrella de la DFB muy criticada
Sin embargo, para Kimmich está claro: «Toni es un jugador muy importante. A veces tengo la sensación de que en Alemania se olvida todo lo que ha logrado en los últimos años. Toni es indiscutiblemente titular en el Real Madrid y casi todos los años llega, como mínimo, a cuartos de final o a semifinales de la Liga de Campeones. Esa experiencia nos puede ayudar mucho en el torneo».
El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, había amonestado públicamente a Rüdiger tras su arrebato en la final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona a finales de mayo y había dicho: «Él conoce mi opinión de que eso no está bien y de que se ha llegado al límite. También sabe que eso no puede volver a pasar, de lo contrario habrá consecuencias más graves».
Rüdiger había insultado al árbitro y le había lanzado un objeto, por lo que fue sancionado con seis partidos. Recientemente causó revuelo por una dura entrada contra Rico, del Getafe. Este acusó a Rüdiger de haber intentado «romperme la cara».
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¿Antonio Rüdiger es solo el número tres en la selección alemana, por detrás de Tah y Schlotterbeck?
Desde el punto de vista deportivo, antes del Mundial se está generando un debate sobre si Rüdiger es prescindible, teniendo en cuenta la pareja formada por Tah y Schlotterbeck. Dado que Nagelsmann quiere a toda costa contar con un zurdo con cualidades de construcción de juego en la defensa central y que Tah está cuajando una temporada de debut espectacular en el FC Bayern, que actualmente lo domina todo, al que fuera jefe de la defensa de la DFB le espera el banquillo.
También porque no precisamente se cubrió de gloria en una de sus últimas actuaciones con la selección alemana. Junto con Nnamdi Collins, que debutaba entonces, Rüdiger en particular quedó en muy mal lugar en la debacle de la clasificación para el Mundial en Eslovaquia. En la victoria sobre Irlanda del Norte unos días después, Rüdiger disputó su último partido internacional hasta la fecha
A continuación, su cuerpo volvió a fallarle. Una grave lesión muscular lo dejó fuera de combate durante casi tres meses; a principios de año fue de nuevo la rodilla la que le costó seis partidos oficiales con el Real Madrid.
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Nagelsmann respalda a Rüdiger: «En eso es excepcionalmente bueno»
Esto también preocupa al seleccionador nacional en este año del Mundial, por lo que consideró que no es «algo inamovible» que Rüdiger vuelva como jefe de la defensa de la selección.
«Depende en gran medida de su rendimiento. Tengo una relación estupenda con Antonio, un buen diálogo sobre todos los aspectos, sobre en qué papel puede volver o si no vuelve porque no está en forma. Ha tenido grandes problemas con la rodilla y le ha llevado mucho tiempo», dijo Nagelsmann en su muy comentada entrevista con kicker a principios de mes.
La «gran habilidad» del jugador de 33 años son «las situaciones de uno contra uno en espacios reducidos. Ahí es excepcionalmente bueno, un auténtico maestro en el uno contra uno. Antonio tiene que estar al 100 % en forma y sano. Si tiene esas pequeñas molestias, que en parte también ha tenido con nosotros, no alcanza su límite de rendimiento, y eso entonces no tiene sentido. Pero va por buen camino».
El propio Rüdiger es consciente de las discusiones que se han generado en torno a su persona con respecto a la selección nacional y recientemente se mostró comprensivo. «El debate me demuestra una vez más que tengo una responsabilidad que, en algunos momentos, no he sabido asumir. Me tomo en serio las críticas serias y objetivas, porque yo mismo sé que he tenido momentos que se han pasado de la raya. No quiero ser un foco de tensión, sino aportar estabilidad y seguridad».