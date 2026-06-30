En los cuatro partidos del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, Alemania ganó solo el 47 % de los duelos, según Opta. Es la primera vez, desde 1966, que su media cae por debajo del 50 %.
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¡En 60 años nunca le había pasado esto a la selección alemana en un Mundial! Alemania queda eliminada con estadísticas desastrosas
Alemania quedó eliminada el lunes en dieciseisavos tras perder ante Paraguay en los penaltis. El partido terminó 1-1 tras 90 y 120 minutos, y Alemania ganó solo el 45 % de los duelos.
En el 7-1 ante Curazao, Kimmich y compañía alcanzaron solo el 48 %. en la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil fue del 47 % y, en la derrota 1-2 ante Ecuador, alcanzó su mejor marca: 49 %.
- AFP
Alemania queda eliminada prematuramente en su tercer Mundial consecutivo: «No tengo palabras»
«Me faltan un poco las palabras. Es mi segundo Mundial y hemos metido la pata dos veces. Solo puedo pedir perdón. Por supuesto, todos estamos decepcionados; nos habíamos propuesto grandes cosas», declaró Havertz tras el tercer Mundial consecutivo con malos resultados. En 2018 y 2022, Alemania quedó eliminada en la fase de grupos; ahora, de nuevo, su trayectoria se detuvo antes de los octavos de final.
Julio Enciso adelantó a Paraguay justo antes del descanso, y en el 54’ Havertz igualó de cabeza. Alemania dominó la posesión, pero le faltó puntería. «Ante un rival así hay que generar más ocasiones. Nosotros creamos muy pocas», analizó en ZDF el portero Manuel Neuer, quien regresó a la portería de la DFB para este Mundial y, tras la eliminación, se retira de nuevo.
En la prórroga se anuló un gol legal de Jonathan Tah, que habría sido el 2-1, tras la revisión del VAR, por una falta previa de Waldemar Anton al portero paraguayo Orlando Gill. No tengo ni idea de qué ha visto ahí», protestó el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, en MagentaTV.
Selección alemana: ¿Deberá marcharse Julian Nagelsmann tras la temprana eliminación del Mundial?
El contrato de Nagelsmann como seleccionador nacional dura hasta después de la Eurocopa 2028. «Si quieren que siga, estoy dispuesto; si no, que me lo digan», afirmó el técnico de 38 años tras descartar dimitir por la derrota ante Paraguay.
Tras otro Mundial decepcionante, empezaron los debates sobre su posible destitución. «Los responsables deben actuar», afirmó el campeón del mundo Mats Hummels, comentarista en MagentaTV. Hemos tenido la Euro en casa, la Liga de Naciones en casa y este torneo con muchos participantes. Se le da demasiada importancia a la Euro en casa; los otros dos torneos fueron decepcionantes. Debe haber debate, tanto del seleccionador como de la federación, y al menos conversaciones al respecto», afirmó Hummels.
La DFB canceló la rueda de prensa prevista para el martes antes de la salida a la concentración del Mundial en EE. UU., lo que alimenta las especulaciones sobre el futuro del seleccionador.
- Getty Images Sport
Porcentaje de duelos ganados por Alemania en el Mundial 2026
Partido
Duelos ganados
Alemania vs. Curazao 7-1
48 %
Alemania vs. Costa de Marfil 2-1
47 %
Alemania vs. Ecuador 1-2
49 %
Alemania 1-1 Paraguay (3-4 en penaltis)
45 %
Media
47 %