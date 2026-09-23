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«Empiezas a dudar de ti mismo»: Marc-Andre ter Stegen se sincera sobre la brutal pesadilla de su lesión y los «altibajos» de la rehabilitación mientras recupera el puesto de número 1 de Alemania con Jurgen Klopp
Superar la oscuridad de la lesión
El camino hacia la recuperación rara vez es una línea recta y, para Ter Stegen, el regreso a los terrenos de juego estuvo plagado de obstáculos mentales. El ex del Barcelona confesó que la naturaleza repetitiva de sus problemas físicos puso a prueba su determinación. Ter Stegen, que se incorporó al gigante neerlandés Ajax en calidad de cedido a principios de esta temporada, señaló que la sensación de vulnerabilidad física suele traducirse en una falta de confianza.
«No puedo decir que no haya tenido mis dudas a veces, especialmente después de una lesión, sobre todo cuando una lleva a otra. Empiezas a dudar de ti mismo y nada te parece bien. Pero durante la rehabilitación también te das cuenta de que tu cuerpo responde y te lo agradece por volver al buen camino. Y, por supuesto, nunca dudé de que volvería porque esa es mi mentalidad y así es como me veo como persona. Aun así, hay altibajos en la rehabilitación. Y sí, me alegra que todo esté saliendo realmente como imaginaba. Que ahora mismo esté sano, y lo valoro de verdad», declaró el jugador de 34 años a Sky Germany.
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Una nueva valoración del buen estado físico լիովին
La ilusión por volver al grupo es palpable en el guardameta, que no juega con su selección desde la derrota por 2-0 ante Francia en junio de 2025. Después de pasar tanto tiempo viendo los partidos desde la grada, el portero admite que ha adquirido una nueva perspectiva sobre su carrera. Ya no da su salud por sentada y considera cada entrenamiento y cada partido un privilegio.
«Para mí, siempre es algo especial estar de vuelta aquí. Especialmente después de una etapa en la que las cosas no han salido como estaba previsto, cuando tu cuerpo no ha respondido, entonces lo aprecias mucho más. Creo que he trabajado duro para volver a este punto», señaló.
«Y, en consecuencia, estoy increíblemente feliz y también tengo muchas ganas de reencontrarme con muchas caras nuevas: viejos conocidos, viejos amigos que están aquí, y simplemente empezar de nuevo y dar lo mejor de nosotros por el equipo, por nosotros mismos y por vosotros. Estoy sencillamente encantado, y por eso sonrío tanto. Simplemente estoy feliz de volver a estar al 100 %, con la selección nacional, y de poder estar en el campo y, ojalá, jugar un fútbol exitoso. Eso es lo que todos queremos».
Volviendo a la cima con Klopp
El panorama de la selección alemana ha cambiado de forma significativa durante la ausencia de Ter Stegen, sobre todo con la llegada de Jurgen Klopp al banquillo. El nuevo seleccionador no ha tardado en establecer su jerarquía y ha confirmado que el portero del Ajax será el número uno en este actual parón internacional. Esta muestra de confianza supone un impulso importante para Ter Stegen, que a menudo se ha visto a la sombra de Manuel Neuer durante su carrera internacional.
«Lo que siempre esperas de un jugador con más experiencia es, sencillamente, que haya cierta serenidad en situaciones en las que las cosas puedan ponerse difíciles. ¡Eso estará ahí, al 100 %! Y luego simplemente tenemos que confiar en jugadores que quizá hayan disputado algunos partidos internacionales más, como Jo [Kimmich] y Kai [Havertz], por ejemplo, o como yo. Y luego están las caras nuevas. Creo que aportarán frescura y, para el entrenador, obviamente es fantástico ver muchas caras nuevas y ver lo que pueden ofrecernos después a la selección», añadió Ter Stegen.
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Pensando en el desafío neerlandés
El destino ha brindado un escenario poético para el regreso de Ter Stegen, ya que Alemania se prepara para enfrentarse a Países Bajos en Ámsterdam. Dado su actual estatus en el Ajax, el escenario se siente como un hogar lejos de casa, aunque lo que está en juego sigue siendo increíblemente alto en la Liga de las Naciones. El portero describió la coincidencia de hacer su regreso en su nueva ciudad, en la que juega a nivel de clubes, y dijo: "Una locura, tengo que decirlo. No imaginaba que sería así".
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