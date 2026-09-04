Getty Images
Traducido por
¡Empieza el regreso de Mudryk! El extremo del Tottenham está listo para su primera aparición oficial en 21 meses, mientras Roberto De Zerbi revela cuánto tiempo podría jugar
De Zerbi confirma el plazo para el regreso
El entrenador del Tottenham, De Zerbi, ha ofrecido una importante actualización sobre el estado físico de Mudryk, al confirmar que el extremo está disponible para debutar con su club este sábado. El jugador, de 25 años, lleva sin jugar desde noviembre de 2024, pero su técnico cree que ahora ya está en condiciones de aportar al primer equipo.
«No sé cuánto tiempo necesita para estar disponible para empezar el partido», dijo el técnico de los Spurs en su rueda de prensa previa al encuentro. «Para una parte del partido, creo que ya está listo para jugar 20, 15 o 30 minutos».
La noticia supone un gran impulso para un Tottenham que busca relanzar su temporada bajo las órdenes de De Zerbi. Mudryk ha estado recientemente con la plantilla del Chelsea de Xabi Alonso durante su gira de pretemporada, pero su falta de competición sigue siendo la principal preocupación del cuerpo técnico mientras lo integran en la plantilla.
- Getty Images
El camino de regreso tras la suspensión
La carrera de Mudryk quedó sumida en el caos a finales de 2024, cuando recibió una suspensión provisional después de que se detectara una baja concentración de meldonio en su organismo. Este medicamento para enfermedades cardíacas está estrictamente prohibido, ya que puede mejorar la recuperación y la resistencia, lo que provocó que el ucraniano se perdiera casi dos años de competición.
Sin embargo, el caso llegó a una resolución en julio, cuando la AMA alcanzó un acuerdo con la FA inglesa. Se determinó que los niveles detectados en 2024 no se reportarían como un resultado positivo bajo la normativa actual, lo que permitió su regreso inmediato.
De Zerbi sigue confiando en Mudryk
Mientras cumplía su sanción, Mudryk se vio obligado a entrenarse al margen del grupo, manteniendo su forma física mediante sesiones individuales sin el beneficio de una preparación táctica organizada. A pesar de estas dificultades, De Zerbi sigue confiando en el jugador al que ya dirigió en el Shakhtar Donetsk.
El técnico italiano subrayó que el extremo debe ser tratado como cualquier otro miembro de la plantilla, como Micky van de Ven. Señaló: «Ahora creo que es un jugador normal como (Micky) Van de Ven, como cualquier otro jugador. Si se lo merece, jugará o no».
- Getty
Un reencuentro con una cara conocida
El fichaje por el Tottenham representa un nuevo comienzo para Mudryk, que tuvo problemas para estar a la altura de su enorme precio en Stamford Bridge. Reencontrado con De Zerbi, el hombre que supervisó su irrupción en Ucrania, existe la esperanza de que su "padre futbolístico" pueda desbloquear el potencial que en su día llevó a pronósticos de Balón de Oro.
De Zerbi recordó el tiempo que pasaron juntos al inicio del conflicto en Ucrania, señalando el vínculo emocional que comparten, y declaró: "El último problema, la suspensión, pero al final el potencial estaba claro, está claro, y ahora su desafío es respetar todas sus cualidades, porque es un gran jugador".
De Zerbi añadió: "Tiene que sentir esta temporada, vivir esta temporada de la manera correcta, sin demasiada presión. Es el momento adecuado para que muestre cosas a toda la gente porque si el Chelsea pagó 100 millones hace cuatro años, compraron a muchos jugadores muy, muy grandes, ¿no?, pensaron muy bien en las cualidades de Mudryk".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias