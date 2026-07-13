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«Empezando desde muy abajo»: un exjugador de la Serie A que vivió el mismo reto tras dejar Inglaterra explica cómo Scott McTominay lo ha dominado
Votación para el MVP y el Balón de Oro: McTominay ha brillado en la Serie A
Pocos imaginaban que McTominay llegaría tan lejos tras su traspaso de Old Trafford por 26 millones de libras (35 millones de dólares) en el verano de 2024. Entonces se le veía solo como un volante de contención trabajador.
En Nápoles se reinventó como un audaz 10 y marcó 27 goles en dos temporadas. En 2025 ganó el Scudetto, fue elegido Jugador del Año y terminó 18.º en el Balón de Oro.
Hoy es aclamado por una afición que antes idolatraba a Diego Maradona y disfruta dentro y fuera del campo. Jugó la final del Mundial 2026 y se rumorea otro traspaso millonario.
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Por qué el fútbol italiano es difícil de dominar para los jugadores extranjeros
Al preguntársele por la etapa de McTominay en Italia y su impacto, el exdefensa de la Sampdoria Walker —en declaraciones realizadas en colaboración con las apuestasdel Mundial— declaró a GOAL: «El primer año en Italia es muy duro, así que lo ha hecho de maravilla. Incorporarse a un equipo que ya funciona ayuda mucho a adaptarse.
Pero, si juegas en Italia, todo lo italiano se considera excelente, así que, si no eres italiano, debes demostrar tu nivel. Y hay que reconocerle el mérito a Scott: ha ido allí, ha plantado cara y se ha ganado el respeto de todos los italianos.
Si no eres italiano, empiezas desde abajo y debes demostrar tu valía en el campo; no importa lo que hayas hecho antes, tienes que hacerlo en Italia.
«Por experiencia propia, el primer año es muy duro, así que cuanto más se quede, mejor será para él. Lo ha gestionado muy bien, sobre todo al principio».
Rumores de fichajes: ¿Volverá a cambiar de equipo McTominay?
Se ha especulado con un regreso de McTominay a la Premier League, pero, dado su éxito en Nápoles, no parece necesario que este jugador de 29 años dé marcha atrás en su carrera.
El exinternacional escocés Kenny Miller declaró a GOAL: «Parece que le encanta la vida en Italia. ¡Su imagen ha cambiado por completo!
Se ha adaptado muy bien a la vida en Nápoles y disfruta del fútbol. Ha ganado títulos y fue nombrado mejor jugador de la liga.
Seguro que muchos equipos querrán ficharlo, pero quizá haga falta algo especial para que se vaya, porque los aficionados lo adoran. Esa estima es única para un jugador.
Simplemente te sientes cómodo disfrutando del fútbol. Eso dice mucho. A veces, cuando cambias de equipo y el estilo es diferente o el entrenador es otro, hay factores distintos que influyen en tu rendimiento. Ya sea como jugador o en cuanto a tu felicidad, no siempre es fácil. No es tan sencillo: “Allí lo hago bien, así que aquí haré lo mismo y me sentiré igual”.
«Tendrá mucho que valorar, pero si buscara un cambio y quisiera volver a la Premier, seguro que varios equipos se interesarían por ficharlo».
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Contrato de McTominay: el Nápoles no tiene presión para venderlo
McTominay tiene contrato hasta 2028, así que el Nápoles no tiene prisa por venderlo. Se rumorea que buscarán renovarle, pues ya es un ídolo.
Antes, los futbolistas británicos evitaban salir de su zona de confort, pero ahora cada vez más dan el salto al extranjero, como McTominay y Harry Kane, quienes demuestran lo que se logra con la mezcla adecuada de actitud y esfuerzo.
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