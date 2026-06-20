«¡Empezad a creer!» - Zlatan Ibrahimovic afirma que la selección de fútbol de Estados Unidos puede ganar el Mundial de 2026

Tras el partido, Ibrahimovic declaró a Fox Sports: elogió a Estados Unidos e instó a los aficionados a creer en el equipo. También resaltó la importancia del impulso en un torneo.

“Si antes no creías, te lo repito: empieza a creer”, afirmó. “Tienen a todo el país detrás y, con ese apoyo, es difícil vencerse. Hoy hicieron un buen partido; Australia no fue amenaza.

«Ya lo dije: lo que pasó antes del Mundial no importa. Ahora tienen impulso y solo deben ganar confianza en cada partido. Ya veremos qué pasa en el tercero; ahora que están clasificadas, pueden descansar algunas jugadoras. La cosa pinta bien».

Al pedirle la presentadora Rebecca Lowe una respuesta de una sola palabra sobre si Estados Unidos podría ganar el trofeo, Ibrahimovic contestó: «Sí».