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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

«¡Empezad a creer!» - Zlatan Ibrahimovic afirma que la selección de fútbol de Estados Unidos puede ganar el Mundial de 2026

USA
World Cup
USA vs Australia
Z. Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha apoyado a Estados Unidos tras su 2-0 ante Australia, que le dio dos triunfos seguidos en la Copa del Mundo por primera vez desde 1930. El exdelantero del LA Galaxy cree que el equipo de Mauricio Pochettino tiene el impulso, la confianza y el respaldo de su público para pelear por el mayor trofeo del fútbol.

  • La selección masculina de fútbol de Estados Unidos mantiene su impresionante inicio en el Mundial.

    Estados Unidos se clasificó para las eliminatorias tras imponerse 2-0 a Australia en Seattle. Un autogol de Cameron Burgess y un cabezazo de Alex Freeman sellaron la segunda victoria consecutiva en el torneo.

    Fue la primera vez que el equipo masculino de Estados Unidos encadena dos triunfosen un Mundial desde 1930. El prometedor arranque alimenta el optimismo de la afición de Pochettino de cara a las rondas finales, y hasta Ibrahimovic confía en que los anfitriones sigan adelante e incluso luchen por el título.

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  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    Ibrahimovic confía en que los locales lleguen hasta el final

    Tras el partido, Ibrahimovic declaró a Fox Sports: elogió a Estados Unidos e instó a los aficionados a creer en el equipo. También resaltó la importancia del impulso en un torneo.

    “Si antes no creías, te lo repito: empieza a creer”, afirmó. “Tienen a todo el país detrás y, con ese apoyo, es difícil vencerse. Hoy hicieron un buen partido; Australia no fue amenaza.

    «Ya lo dije: lo que pasó antes del Mundial no importa. Ahora tienen impulso y solo deben ganar confianza en cada partido. Ya veremos qué pasa en el tercero; ahora que están clasificadas, pueden descansar algunas jugadoras. La cosa pinta bien».

    Al pedirle la presentadora Rebecca Lowe una respuesta de una sola palabra sobre si Estados Unidos podría ganar el trofeo, Ibrahimovic contestó: «Sí».

  • Pochettino, encantado con el apoyo recibido y con el rendimiento del equipo

    Pochettino se hizo eco de los elogios de Ibrahimovic tras la victoria, elogiando a sus jugadores y al ambiente de Seattle. El técnico de la selección estadounidense comparó ese apoyo con el de su Argentina natal.

    «Ha sido otro partido fantástico; en la primera parte fuimos muy superiores y dominamos ante un rival duro», afirmó. «Ayer dije que Argentina tiene una afición increíble, pero hoy nuestra gente estuvo a la misma altura. Estoy muy contento por ellos».

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    La atención se centra ahora en la supremacía del grupo

    Ya clasificado para las eliminatorias, el USMNT busca el primer lugar del grupo al enfrentar a Turquía en Los Ángeles.

    Ganar le daría el primer lugar y un posible camino más accesible en la eliminatoria. Con confianza, apoyo local y buen momento, el equipo de Pochettino buscará mantener su racha de cara a la fase decisiva del torneo.

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