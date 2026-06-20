Getty Images Sport
Traducido por
«¡Empezad a creer!» - Zlatan Ibrahimovic afirma que la selección de fútbol de Estados Unidos puede ganar el Mundial de 2026
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos mantiene su impresionante inicio en el Mundial.
Estados Unidos se clasificó para las eliminatorias tras imponerse 2-0 a Australia en Seattle. Un autogol de Cameron Burgess y un cabezazo de Alex Freeman sellaron la segunda victoria consecutiva en el torneo.
Fue la primera vez que el equipo masculino de Estados Unidos encadena dos triunfosen un Mundial desde 1930. El prometedor arranque alimenta el optimismo de la afición de Pochettino de cara a las rondas finales, y hasta Ibrahimovic confía en que los anfitriones sigan adelante e incluso luchen por el título.
- Getty Images Sport
Ibrahimovic confía en que los locales lleguen hasta el final
Tras el partido, Ibrahimovic declaró a Fox Sports: elogió a Estados Unidos e instó a los aficionados a creer en el equipo. También resaltó la importancia del impulso en un torneo.
“Si antes no creías, te lo repito: empieza a creer”, afirmó. “Tienen a todo el país detrás y, con ese apoyo, es difícil vencerse. Hoy hicieron un buen partido; Australia no fue amenaza.
«Ya lo dije: lo que pasó antes del Mundial no importa. Ahora tienen impulso y solo deben ganar confianza en cada partido. Ya veremos qué pasa en el tercero; ahora que están clasificadas, pueden descansar algunas jugadoras. La cosa pinta bien».
Al pedirle la presentadora Rebecca Lowe una respuesta de una sola palabra sobre si Estados Unidos podría ganar el trofeo, Ibrahimovic contestó: «Sí».
Pochettino, encantado con el apoyo recibido y con el rendimiento del equipo
Pochettino se hizo eco de los elogios de Ibrahimovic tras la victoria, elogiando a sus jugadores y al ambiente de Seattle. El técnico de la selección estadounidense comparó ese apoyo con el de su Argentina natal.
«Ha sido otro partido fantástico; en la primera parte fuimos muy superiores y dominamos ante un rival duro», afirmó. «Ayer dije que Argentina tiene una afición increíble, pero hoy nuestra gente estuvo a la misma altura. Estoy muy contento por ellos».
- AFP
La atención se centra ahora en la supremacía del grupo
Ya clasificado para las eliminatorias, el USMNT busca el primer lugar del grupo al enfrentar a Turquía en Los Ángeles.
Ganar le daría el primer lugar y un posible camino más accesible en la eliminatoria. Con confianza, apoyo local y buen momento, el equipo de Pochettino buscará mantener su racha de cara a la fase decisiva del torneo.