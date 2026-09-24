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«Empecé a echar de menos Estados Unidos»: el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, habla en The Late Run sobre seguir hasta 2030, el talento emergente y la mentalidad de la MLS
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«Construimos algo»
A Pochettino le ofrecieron una ampliación de contrato antes del Mundial, pero se mostró tajante al asegurar que no hablaría de su futuro con el equipo hasta después del torneo. Sin embargo, durante unas vacaciones en Europa, se descubrió echando de menos a Estados Unidos y con ganas de seguir mejorando el fútbol estadounidense.
«Era muy importante para nosotros ofrecer un buen rendimiento... y acordamos hablar después del Mundial. Y, sinceramente, después de que terminara el Mundial... empecé a echar de menos América y a Estados Unidos. Construimos algo y creamos un vínculo con los aficionados que fue increíble», contó a los presentadores Raheem Taylor-Parkes y Chad Ochocinco.
También destacó la aparición de un grupo de jugadores que todavía podría dejar su huella hasta el Mundial de 2030. Con nombres como Cavan Sullivan, Julian Hall y Adri Mehmeti abriéndose camino en el panorama de la selección, Pochettino especuló con que Estados Unidos podría no hacer más que mejorar.
«Es cierto que estábamos viendo a un grupo potencial de jugadores jóvenes de 16, 17, 18 y 19 años, con la posibilidad de empujar a los otros jugadores», dijo Pochettino.
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«Apoyen el fútbol en este país»
Pochettino también quiere ayudar a hacer crecer el fútbol en todo Estados Unidos. En el anuncio del 3 de agosto de su nuevo contrato, expuso ambiciones que van más allá de la selección nacional.
«Nos entusiasma la oportunidad de aportar toda nuestra experiencia y conocimiento a aún más áreas del U.S. Soccer, al tiempo que ayudamos a reforzar las vías de desarrollo para jugadores, entrenadores y equipos en toda la Federación», dijo.
Eso fue algo que también repitió durante su aparición en el programa:
«Queremos apoyar a la federación en los objetivos que tiene por delante y, al mismo tiempo, apoyar al fútbol en este país para reducir la brecha con otros deportes como el fútbol americano, el béisbol y el baloncesto», dijo Pochettino.
Parte de ese esfuerzo, admitió, pasa por un cambio de mentalidad:
«Tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Por qué? Es cierto. No quiero ser crítico con otro deporte ni compararlo con otro deporte porque el fútbol es diferente. Pero la mente del futbolista, o el proceso del cerebro, es diferente al de otro deporte. La educación aquí cuando eres un niño. No digo que no sea buena, pero no prepara al jugador para un nivel muy, muy alto. Nuestro deporte no es entretenimiento; es competición. La consecuencia de perder es enorme», dijo Pochettino.
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Opiniones sobre la MLS
Pochettino elogió a la MLS, pero destacó la falta de ascensos y descensos como un factor disuasorio en la mentalidad estadounidense hacia el fútbol.
«En la MLS, si estás último después de seis meses y dices: “Vale, puedo prepararme para la próxima temporada porque no hay consecuencias”, eso perpetúa el hábito de perder que te creas en la mente. Empiezas a aprender a perder y a que eso no te afecte», dijo. «Queremos cambiar esa mentalidad».
Sin embargo, cómo sucede exactamente eso es más difícil de determinar.
«Necesitamos la ayuda de los clubes, la federación, organizaciones como la MLS. Tenemos que cambiar un poco la forma en que operamos en todas las competiciones y proporcionar a los jugadores las herramientas para ser más competitivos», afirmó Pochettino.
Aun así, el talento está ahí.
«Son muy valientes. Tienen la capacidad, la energía, el talento para rendir con 16, 17 o 18 años. Ese es uno de los primeros puntos. Si no tienes calidad, no tienes carácter y no eres lo bastante valiente, es difícil rendir... tenemos que prestar atención, evaluarlos e intentar identificar qué necesitan para formarlos y darles las herramientas para seguir mejorando», dijo.
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«Doscientos por cien en mi generación»
Pochettino también abordó la cuestión del cambio generacional en el fútbol. El argentino jugó como profesional entre 1989 y 2006 y representó a Argentina en el Mundial de 2002. Admitió que prefiere el fútbol que jugaba semana tras semana.
«Doscientos por cien, prefiero mi generación. El fútbol no puede ser justo. Estamos construyendo un tipo diferente de jugador... [la tecnología] no es la esencia del deporte. Es difícil, muy difícil», dijo Pochettino. «Se pierden las sensaciones espontáneas».
Los amistosos de Estados Unidos de esta semana no contarán con VAR, y Pochettino expresó su entusiasmo por ello.
«Creo que está bien ver cómo es el jugador, intentar poner al jugador en una situación en la que normalmente no tiene que estar. Si el árbitro no te está viendo, no puedes empujar ni tocar ni hacer cosas diferentes», dijo.
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