En una poderosa muestra de unidad entre dos de las instituciones más históricas del fútbol inglés, los jugadores de Newcastle United y Liverpool rendirán homenaje conjuntamente a la memoria de Keegan este domingo. Durante el calentamiento previo al partido en St James' Park, todos los jugadores de ambas plantillas saltarán al campo con camisetas de entrenamiento con «Keegan 7» impreso en la espalda.

Los homenajes visuales se extenderán hasta el mismo centro del campo, donde se ha creado un enorme mosaico con muchas de las camisetas depositadas originalmente por aficionados afligidos a las puertas del estadio. Este mosaico se exhibirá en el círculo central antes del saque inicial, como símbolo del profundo vínculo entre el hombre conocido como «King Kev» y los aficionados que lo adoraban.