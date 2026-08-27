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«Emocionado por seguir trabajando y seguir mejorando»: New York Red Bulls ata al delantero Julian Hall con una ampliación de contrato de cuatro años
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Un acuerdo más que merecido
Hall lleva tiempo siendo considerado un gran talento para los Red Bulls y esta temporada se asentó definitivamente en el equipo con el nuevo entrenador Michael Bradley. El delantero del USMNT ha sido titular con el RBNY desde el primer día de la temporada, y ha recompensado a su técnico con 16 participaciones de gol, mientras el equipo parece dispuesto a volver a los playoffs después de que una larga racha de clasificaciones para la postemporada se rompiera el año pasado.
Hall expresó su entusiasmo por firmar el acuerdo en un comunicado:
«Estoy muy feliz de firmar un nuevo contrato con Red Bull New York», dijo Hall. «Este club ha sido una parte enorme de mi desarrollo, y estoy agradecido a todos los que han creído en mí y me han ayudado a llegar hasta este punto. Siento que sigo creciendo como jugador, y estoy ilusionado por seguir trabajando, seguir mejorando y ayudar a este equipo a alcanzar nuestros objetivos».
Las opciones de mudarse al extranjero siguen siendo altas
Es probable que el nuevo contrato, que hace que Hall pase a ocupar una plaza de la iniciativa sub-22 dentro de la estructura salarial de los Red Bulls, sirva de poco para impedir que se marche a Europa en los próximos años. Según se informa, gigantes europeos como el Atlético de Madrid, así como el equipo de la Bundesliga RB Leipzig, están interesados en el adolescente, que fichó por los Red Bulls con 15 años. Es el primer canterano del RBNY en firmar un contrato sub-22 y el estadounidense más joven en alcanzar un acuerdo de ese tipo.
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Se espera que Hall esté entre los candidatos a desempeñar un papel en la USMNT en los próximos años. Ha representado a Estados Unidos en múltiples categorías inferiores y parece estar bien situado para dar el salto a la selección absoluta. Sin embargo, podría haber una pelea por captar a Hall, que también es elegible para representar a Polonia. Contó a ESPN que no ha mantenido conversaciones con el entrenador Mauricio Pochettino sobre la posibilidad de jugar con la USMNT. El equipo de Pochettino tiene cuatro amistosos a finales de septiembre.
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Mucho trabajo por hacer
Hall ha formado parte del muy renovado equipo de RBNY de Bradley, que ha apostado con fuerza por la juventud. Al delantero lo acompaña el muy bien valorado centrocampista Adri Mehmeti, que también ha sido vinculado con una convocatoria de la USMNT. Los Red Bulls son actualmente octavos en la Conferencia Este y esperan poner fin a una racha de tres partidos sin ganar.
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