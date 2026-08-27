Hall lleva tiempo siendo considerado un gran talento para los Red Bulls y esta temporada se asentó definitivamente en el equipo con el nuevo entrenador Michael Bradley. El delantero del USMNT ha sido titular con el RBNY desde el primer día de la temporada, y ha recompensado a su técnico con 16 participaciones de gol, mientras el equipo parece dispuesto a volver a los playoffs después de que una larga racha de clasificaciones para la postemporada se rompiera el año pasado.

Hall expresó su entusiasmo por firmar el acuerdo en un comunicado:

«Estoy muy feliz de firmar un nuevo contrato con Red Bull New York», dijo Hall. «Este club ha sido una parte enorme de mi desarrollo, y estoy agradecido a todos los que han creído en mí y me han ayudado a llegar hasta este punto. Siento que sigo creciendo como jugador, y estoy ilusionado por seguir trabajando, seguir mejorando y ayudar a este equipo a alcanzar nuestros objetivos».