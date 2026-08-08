El Real Madrid resolvió su amistoso ante el Ferencváros húngaro con una victoria por 2-1, el sábado, en un partido que reflejó una clara superioridad del conjunto español durante la mayor parte del encuentro, antes de que el gol de los locales en la segunda mitad aportara cierta dosis de emoción hasta el pitido final.

El Real Madrid comenzó el partido de forma ofensiva y estuvo cerca de abrir el marcador de manera temprana, cuando Arda Güler disparó un balón desde fuera del área en el minuto 7 que pasó junto al poste, antes de que Endrick desaprovechara una ocasión cercana en el minuto 11 tras elevar su remate por encima del larguero.

El Ferencváros respondió con dos intentos de Daniel Arzani en los minutos 4 y 10, pero sus disparos no supusieron un verdadero peligro para la portería del Real Madrid.

El conjunto español mantuvo su presión, y Brahim Díaz remató un balón en el minuto 14 que se marchó lejos de la portería, para luego lanzar Alexis Sierra otro disparo en el minuto 15 que se elevó por encima del larguero, mientras que el guardameta del Ferencváros detuvo un remate de Endrick en el minuto 37.