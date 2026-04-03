Emmanuel Petit sugiere que el trío «agotado» del Chelsea está pensando en fichajes para el verano

Petit ha sugerido que figuras influyentes dentro de la plantilla del Chelsea, sobre todo Enzo Fernández, parecen cada vez más desilusionadas con la trayectoria actual del club bajo la propiedad estadounidense. En declaraciones a BetGoattras la abultada derrota europea de los Blues, el francés destacó una profunda falta de identidad deportiva que ha dejado a los fichajes más caros del equipo agotados mentalmente.

Dijo: «Una gran, enorme brecha… esa es la gran diferencia entre el Chelsea y el París Saint-Germain. Vimos a un equipo de la Liga de Campeones sobre el terreno de juego en ambos partidos. Las diferencias entre los dos clubes son enormes. También en la visión deportiva, se nota la diferencia. Creo que fue una humillación. Para ser sincero, desde que llegaron los propietarios estadounidenses, solo unas pocas cosas han salido bien.

«Incluso los jugadores se sienten perdidos. Cuando miras sus caras, ya sabes, justo después del partido, la columna vertebral del equipo: Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Cole Palmer. Cuando miras sus caras, se sienten perdidos, pensando: “¿Hago bien en quedarme en este club? ¿Voy a dejar el club al final de la temporada? Estoy cansado de lo que está pasando en el club”».







