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Emmanuel Petit sugiere que el trío «agotado» del Chelsea está pensando en fichajes para el verano
El proyecto de Stamford Bridge se tambalea
La temporada del Chelsea tocó fondo tras la aplastante derrota por un marcador global de 8-2 ante el París Saint-Germain, un resultado que puso de manifiesto la abrumadora diferencia entre ambos equipos. Además de quedar eliminados de Europa, los Blues se encuentran ahora languideciendo en el sexto puesto de la Premier League, a seis puntos de los puestos de clasificación para la Liga de Campeones, mientras la temporada se les escapa rápidamente de las manos. A pesar de un gasto astronómico de casi 2.000 millones de libras en nuevos fichajes durante los últimos cinco años, la falta de una identidad cohesionada ha provocado una creciente fricción dentro de la plantilla del primer equipo.
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Pequeño club de slam de visión
Petit ha sugerido que figuras influyentes dentro de la plantilla del Chelsea, sobre todo Enzo Fernández, parecen cada vez más desilusionadas con la trayectoria actual del club bajo la propiedad estadounidense. En declaraciones a BetGoattras la abultada derrota europea de los Blues, el francés destacó una profunda falta de identidad deportiva que ha dejado a los fichajes más caros del equipo agotados mentalmente.
Dijo: «Una gran, enorme brecha… esa es la gran diferencia entre el Chelsea y el París Saint-Germain. Vimos a un equipo de la Liga de Campeones sobre el terreno de juego en ambos partidos. Las diferencias entre los dos clubes son enormes. También en la visión deportiva, se nota la diferencia. Creo que fue una humillación. Para ser sincero, desde que llegaron los propietarios estadounidenses, solo unas pocas cosas han salido bien.
«Incluso los jugadores se sienten perdidos. Cuando miras sus caras, ya sabes, justo después del partido, la columna vertebral del equipo: Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Cole Palmer. Cuando miras sus caras, se sienten perdidos, pensando: “¿Hago bien en quedarme en este club? ¿Voy a dejar el club al final de la temporada? Estoy cansado de lo que está pasando en el club”».
Un núcleo desilusionado que busca otras opciones
El francés se refirió específicamente al lenguaje corporal de la «columna vertebral» del Chelsea —entre los que se encuentran Moisés Caicedo y Cole Palmer— y sugirió que su evidente frustración denota un deseo de competir por los máximos honores del fútbol en otros clubes. Mientras que Fernández ha sido relacionado con un posible fichaje por el Real Madrid, Palmer estaría despertando el interés del Manchester United, ya que las estrellas del equipo buscan un entorno más estable para ganar grandes títulos.
Petit añadió: «Esos chicos quieren ganar un trofeo. Lo vimos la temporada pasada. Este equipo debería estar entre los mejores de la Premier League, pero también de Europa; con el dinero que han gastado y los jugadores que tienen, deberían competir por los máximos honores. Después de cinco años gastando entre 1.500 y 2.000 millones de libras en el mercado de fichajes, tienen jugadores de primer nivel, pero no saben cómo jugar. No tienen visión».
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Prueba decisiva para Rosenior
Liam Rosenior debe motivar rápidamente a su desmoralizada plantilla de cara al partido de la FA Cup contra el Port Vale de este fin de semana, un encuentro que deben ganar sí o sí antes del difícil duelo de la Premier League contra el Manchester City. Cualquier pérdida de puntos más podría acabar matemáticamente con sus esperanzas de volver a la máxima competición europea, lo que dejaría a la directiva del club en una carrera contrarreloj para presentar un proyecto deportivo convincente que logre persuadir a sus descontentas estrellas para que se queden.