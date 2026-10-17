Emmanuel Petit insta a una estrella del PSG a buscar un nuevo club tras perder la titularidad

La jerarquía en la portería del PSG parece ahora firmemente establecida. Safonov ha adelantado a Chevalier y se ha afianzado como titular.

Petit cree que Enrique no le pondrá fácil a Chevalier el regreso al once inicial. Señaló que el actual número uno sigue ocupando un lugar muy sólido en los planes del entrenador.

«La posición de portero es especial», continuó Petit. «Luis Enrique no le está dando ni un minuto de juego. Ha perdido su puesto en la selección francesa y necesita volver al campo para tomar las riendas de su destino.

«¡Lucas Chevalier tiene que volver a jugar, sin falta! Tiene que marcharse. Sinceramente, no entiendo por qué sigue en la plantilla. Safonov cuenta con el respaldo del entrenador y seguirá siendo quien ocupe la portería».