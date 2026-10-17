AFP
Traducido por
Emmanuel Petit insta a una estrella del PSG a buscar un nuevo club tras perder la titularidad
Perdiendo puestos en el orden de preferencias
Chevalier está sometido a una intensa presión para abandonar el club tras perder su puesto en el once titular. El exjugador del Lille llegó en un principio para suceder a Gianluigi Donnarumma, pero no ha logrado afianzarse como titular indiscutible.
Luis Enrique ha acabado perdiendo la confianza en el portero francés. En su lugar, el entrenador español confía ahora en Safonov para defender la portería. Chevalier rechazó anteriormente una salida en verano y optó por luchar por una segunda oportunidad en la capital francesa. Sin embargo, su situación parece cada vez más complicada mientras ve los partidos desde el banquillo.
- AFP
Falta de preparación mental
El exinternacional francés Petit ha criticado duramente la situación actual de Chevalier. En declaraciones a RMC, el campeón del mundo en 1998 insistió en que el portero debe marcharse del PSG para relanzar su carrera.
«Es evidente. Cuando eres un deportista de alto nivel, eres competitivo y quieres jugar», explicó Petit. «No puedes conformarte con ser suplente de por vida. La presión fue demasiado grande para él. No se había preparado mentalmente para afrontar los desafíos del PSG».
No hay forma de superar a Safonov
La jerarquía en la portería del PSG parece ahora firmemente establecida. Safonov ha adelantado a Chevalier y se ha afianzado como titular.
Petit cree que Enrique no le pondrá fácil a Chevalier el regreso al once inicial. Señaló que el actual número uno sigue ocupando un lugar muy sólido en los planes del entrenador.
«La posición de portero es especial», continuó Petit. «Luis Enrique no le está dando ni un minuto de juego. Ha perdido su puesto en la selección francesa y necesita volver al campo para tomar las riendas de su destino.
«¡Lucas Chevalier tiene que volver a jugar, sin falta! Tiene que marcharse. Sinceramente, no entiendo por qué sigue en la plantilla. Safonov cuenta con el respaldo del entrenador y seguirá siendo quien ocupe la portería».
- AFP
En busca de un nuevo comienzo
Chevalier afronta ahora una decisión crucial sobre su futuro a largo plazo en el fútbol profesional. Quedarse en París supone el riesgo de que su progresión se estanque aún más en una etapa vital de su desarrollo.
La falta de minutos ya le ha costado su puesto en la selección francesa. Un traspaso que le permita salir del PSG parece la única solución lógica para el guardameta.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias