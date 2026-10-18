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Emiliano Martinez envía un mensaje desde la cama del hospital mientras el portero del Chelsea es operado tras un escalofriante choque de cabezas
Un choque de cabezas obliga a Martinez a retirarse en casa del Everton
Martinez sufrió una inquietante lesión en la cabeza durante la segunda parte de la victoria del Chelsea por 2-0 ante el Everton. El jugador de 34 años chocó violentamente con el central del Everton Jarrad Branthwaite en el Hill Dickinson Stadium y tuvo que recibir atención médica inmediata. Mientras el defensa del Everton continuó jugando, el portero del Chelsea fue retirado del campo en camilla.
Le sustituyó Mike Penders, de 21 años, que debutó en la Premier League en un partido que el equipo de Xabi Alonso ganó gracias a un doblete de Pedro Neto. Las primeras informaciones del periodista argentino Gaston Edul indicaban que Martinez necesitaba una operación de mandíbula, aunque, afortunadamente, las pruebas descartaron lesiones graves en la cabeza, el cuello y la espalda.
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Martinez siente alivio tras una operación exitosa
Pese a lo alarmante del incidente, Martinez se apresuró a tranquilizar a los aficionados. El exjugador del Aston Villa publicó en redes sociales un selfi desde la cama del hospital en el que hacía el signo de la paz para confirmar que la operación había salido según lo previsto.
«Gracias a todos por los mensajes, la operación salió bien», dijo Martinez. «Lo más importante es que ganamos y con un lazo en el cero. Volveremos en unas semanas».
El partido sin encajar goles ante el Everton fue el primero de Martinez en seis encuentros desde su traspaso al Chelsea en verano. También fue el primer partido del Chelsea sin encajar goles en 22 encuentros de la Premier League. Antes del fin de semana, el argentino había recibido 11 goles en sus primeros cinco partidos con el club londinense.
Alonso confía en que Penders dé un paso adelante
Con Martinez de baja, el Chelsea dependerá en gran medida de Penders durante una serie de partidos cruciales. El fichaje procedente del Genk, por 17 millones de libras, apunta ahora a ser titular en importantes encuentros que se avecinan. Tras la victoria ante el Everton, el entrenador del Chelsea, Alonso, elogió el carácter del joven y su preparación para rendir al máximo nivel.
«Mike tiene personalidad», afirmó Alonso. «Es valiente y confiamos plenamente en él. Lo hizo bien cuando entró. Jugó en los partidos de copa y ha respondido siempre que se le ha necesitado».
El técnico español también subrayó la importancia de contar con una plantilla amplia en este periodo de tantos partidos. «Como los demás jugadores, puede rendir siempre que se le necesite», añadió. «Todo gira en torno a la plantilla, a que todos los jugadores se sientan importantes y puedan tener su oportunidad cuando se les necesite. Eso es muy positivo».
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Al joven suplente le esperan grandes desafíos
Está previsto que Penders defienda la portería del Chelsea al menos en sus tres próximos partidos, que le plantean un exigente reto en las competiciones nacionales. El Chelsea se enfrentará al Tottenham Hotspur y al Manchester United en la Premier League, con una complicada eliminatoria de la Carabao Cup ante el Liverpool entre ambos encuentros.
Mientras tanto, se espera que Martinez se pierda lo que resta de octubre y principios de noviembre, incluida una visita al Sunderland. Su disponibilidad para los amistosos internacionales de Argentina contra Uruguay y Costa Rica sigue en duda. Es probable que el veterano guardameta se marque como objetivo regresar tras el parón de selecciones, cuando el Chelsea reciba al Leeds United el 21 de noviembre o se enfrente al Nottingham Forest el 27 de noviembre.
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