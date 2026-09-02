El movimiento marca un nuevo capítulo para Audero lejos del fútbol italiano tras sus etapas en la Juventus, la Sampdoria y el Inter de Milán. La llegada de Sanchez al Como le hizo perder posiciones en la jerarquía después de una sólida cesión en el Cremonese, donde disputó 35 partidos la temporada pasada. El Rayo Vallecano se ha movido rápido para asegurarse sus servicios, confiando en su experiencia en la élite para reforzar sus opciones defensivas.