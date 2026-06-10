Emi Martínez llega a un acuerdo verbal para fichar por la Juventus, ya que el portero del Aston Villa y de la selección argentina está dispuesto a rebajar su salario

La Juventus ha dado un paso decisivo en su búsqueda de un nuevo portero titular tras alcanzar un acuerdo de principio con Martínez. El guardameta argentino del Aston Villa ha expresado su interés en fichar por el equipo italiano, ya que ve a la Juventus como el destino ideal para seguir su carrera.

Según Sky Italia, ha aceptado un contrato de tres años hasta 2029, lo que demuestra su firme deseo de vestir la camiseta de la Vecchia Signora. Para facilitar el acuerdo, «Dibu» se ha mostrado dispuesto a reducir su salario con respecto a lo que gana actualmente en la Premier League.