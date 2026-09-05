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Emi Martínez deja la icónica camiseta con el dorsal 26 de John Terry tras solo UN partido, ya que el Chelsea confirma un sorprendente cambio de número
El repentino giro de Martínez
Martínez llegó a Stamford Bridge en un traspaso de 7,5 millones de libras procedente del Aston Villa y pidió de inmediato el dorsal 26. El jugador de 34 años incluso llevó esa camiseta en su debut, ayudando al Chelsea a lograr una vibrante victoria por 4-3 sobre el Brighton.
Sin embargo, el guardameta ya ha optado por un cambio tras la cesión de Sánchez al Como en el último día de mercado. La salida del español dejó vacante el prestigioso dorsal 1, lo que llevó al internacional argentino a mejorar rápidamente su número en la plantilla.
El Chelsea ha confirmado el cambio y ha anunciado un gesto especial para los aficionados que ya compraron la camiseta original. Los seguidores que adquirieron una camiseta «Martinez 26» en la megatienda oficial del club o en la página web pueden llevarla a Stamford Bridge hasta el 4 de octubre, junto con el comprobante de compra, para que se la firme personalmente el nuevo guardameta.
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La bendición de Terry
El rápido cambio de dorsal llega poco después de que Martínez revelara públicamente que había pedido la bendición de Terry para llevar su antiguo número. El guardameta recordó su anterior experiencia llevando ese número durante una cesión y compartió su ilusión por asumir ese legado en Stamford Bridge.
«John fue una de las personas con las que hablé antes de fichar, y me dijo que estaba encantado de que yo estuviera aquí», explicó Martínez. «La mañana en la que firmé, le escribí y le dije: “Voy a llevar tu camiseta y lo voy a hacer con orgullo”».
El propio Terry había respaldado con fuerza la operación, al calificar a Martínez como el posible fichaje del verano. «Si pudiera elegir a cualquier portero del mundo, estaría arriba del todo de mi lista», dijo el ex capitán del Chelsea. «Lo fichamos en el Aston Villa procedente del Arsenal y estuvo increíble. La confianza que transmite, la manera en que entrena, la influencia que tuvo en un grupo de jugadores, su mentalidad, es increíble».
Un pesado legado
Terry estaba encantado de ver que un jugador con la mentalidad de Martinez heredara su legendaria camiseta, y señaló que ambos compartían un odio mutuo a encajar goles. «Llevará el 26, sí, hemos dado luz verde», había declarado Terry. «¿Sabes por qué? Porque le encanta dejar la portería a cero tanto como a mí cuando llevaba el 26».
A pesar de ese respeto mutuo, Martinez abrirá ahora su propio camino con el tradicional dorsal número 1. Desde la retirada de Terry, el 26 ha resultado difícil de mantener a largo plazo. Kalidou Koulibaly lo llevó brevemente durante su etapa en Londres, mientras que el canterano Levi Colwill lo usó durante una sola temporada antes de cambiarlo por el número 6.
- AFP
Se avecina la prueba del Arsenal
Martínez se dispone ahora a realizar su primera aparición con su nueva camiseta con el número 1 cuando el Chelsea viaje al Emirates Stadium para enfrentarse al Arsenal. El inminente duelo ante su antiguo club añade una intrigante dosis de ironía a su reciente cambio de dorsal, ya que el argentino lució el número 26 durante su etapa en el norte de Londres.
Con Sánchez cedido, Martínez se ha consolidado firmemente como guardameta titular indiscutible mientras el Chelsea busca ganar un impulso vital tras su caótica victoria sobre el Brighton.
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