Martínez llegó a Stamford Bridge en un traspaso de 7,5 millones de libras procedente del Aston Villa y pidió de inmediato el dorsal 26. El jugador de 34 años incluso llevó esa camiseta en su debut, ayudando al Chelsea a lograr una vibrante victoria por 4-3 sobre el Brighton.

Sin embargo, el guardameta ya ha optado por un cambio tras la cesión de Sánchez al Como en el último día de mercado. La salida del español dejó vacante el prestigioso dorsal 1, lo que llevó al internacional argentino a mejorar rápidamente su número en la plantilla.

El Chelsea ha confirmado el cambio y ha anunciado un gesto especial para los aficionados que ya compraron la camiseta original. Los seguidores que adquirieron una camiseta «Martinez 26» en la megatienda oficial del club o en la página web pueden llevarla a Stamford Bridge hasta el 4 de octubre, junto con el comprobante de compra, para que se la firme personalmente el nuevo guardameta.



