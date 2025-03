Emi 'Dibu' Martínez no es el mejor portero del mundo, pero el número 1 de Argentina y del Aston Villa será recordado como el máximo provocador del fútbol

Preston vs Aston Villa

El ex meta del Arsenal y Getafe disfruta del calor de la batalla y aprovechará cualquier oportunidad para burlarse de sus rivales.

Emi Martinez es uno de los porteros más condecorados en el fútbol moderno. El número 1 de Argentina jugó un papel clave en el triunfo de su país en la Copa del Mundo 2022, y en los dos éxitos en la Copa América a ambos lados de dicho torneo, registrando un impresionante récord de 12 partidos sin recibir goles en esos tres torneos.

También logró levantar la FA Cup antes de dejar al Arsenal para fichar por el Aston Villa en 2020, y es el único hombre que ha ganado en dos ocasiones el prestigioso Trofeo Yashin. "¿Me siento como el mejor portero del mundo? Bueno, un poco, sí, déjenme disfrutarlo", le dijo Martinez a DSports después de recibir el premio por segundo año consecutivo en la ceremonia del Balón de Oro 2024.

Sin duda ha disfrutado de ostentar ese título, pero ¿lo merece realmente? La respuesta es no, especialmente no por delante de operadores verdaderamente de clase mundial como Thibaut Courtois, Alisson Becker, Jan Oblak y Gianluigi Donnarumma. Martinez es un buen portero que ha hecho notablemente bien al lograr tanto después de esperar ocho años para tener su oportunidad de brillar en el Arsenal, pero no es un gran portero.

Cuando Martinez finalmente cuelgue los guantes, será recordado más por sus habilidades para antagonizar que por aquellas con sus manos o pies. Es el máximo provocador del fútbol, un portero que parece derivar más satisfacción de provocar a sus oponentes que de ganar, lo cual, para bien o para mal, lo hace destacar entre sus compañeros.