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¡Emergencia en Old Trafford! Michael Carrick se enfrenta a cuatro enormes quebraderos de cabeza en el mercado de fichajes antes del cierre del plazo de traspasos
Refuerzo de la profundidad en el lateral y el centro del campo
Según Manchester Evening News, el Manchester United todavía necesita cubrir posiciones clave del equipo que requieren refuerzos inmediatos, especialmente en los laterales y en el centro del campo. Luke Shaw sigue siendo la única opción sénior para el lateral izquierdo, lo que convierte a objetivos como Joaquin Seys, del Club Brugge, en una opción asequible y práctica por unos 30 millones de libras. Mientras tanto, Carrick ha identificado a Adam Wharton, del Crystal Palace, como un objetivo clave para el centro del campo, aunque el joven está valorado en unos 85 millones de libras.
Asegurar las incorporaciones de Seys y Wharton antes de que se cierre el mercado ayudaría en gran medida a situar al United en una posición mucho más fuerte de cara a la próxima campaña. La llegada de estos refuerzos es esencial para afrontar un calendario cargado de partidos en todas las competiciones.
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Resolver el incierto futuro de Marcus Rashford
Una de las grandes decisiones que deben tomarse tiene que ver con el futuro de Marcus Rashford, después de que el experimentado delantero pasara la pasada temporada cedido en el Barcelona. Aunque ha regresado a Old Trafford para la pretemporada, siguen existiendo dudas sobre dónde jugará esta campaña tras el fracaso de las conversaciones para un traspaso permanente debido a sus exigencias salariales.
Si Rashford se queda, Carrick podrá planificar su línea de ataque contando con el internacional inglés, pero su salida podría provocar el fichaje de un sustituto a última hora. Debe tomarse una decisión definitiva más pronto que tarde para aportar estabilidad a la plantilla.
Gestionar las opciones de delantero suplente
Joshua Zirkzee ha sido vinculado con un movimiento a la Juventus durante gran parte del verano, lo que dejaría a Benjamin Sesko sin un suplente delantero centro puro. Aunque Matheus Cunha y Bryan Mbeumo han jugado por el centro, Carrick probablemente agradecería contar con otro ‘9’ natural con el que trabajar.
Bamba Dieng, del Lorient, ha surgido como una opción potencial después de marcar 15 goles la temporada pasada, lo que ha despertado el interés de varios clubes. Llevar al internacional senegalés a Old Trafford podría aportar una competencia vital para Sesko en el ataque.
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Agilizando las salidas de última hora y las cesiones
El United planea dar salida a varios jugadores más, ya sea como cedidos o de forma permanente, antes del cierre del mercado de verano. Harry Amass está atrayendo el interés de West Ham y Norwich City, mientras que canteranos como Toby Collyer, Dan Gore y Chido Obi tienen previsto explorar salidas temporales.
Equilibrar estas cesiones y ventas definitivas será clave mientras Carrick y la directiva ultiman la estructura de la plantilla. Gestionar de forma eficaz estos activos periféricos completará un mercado ajetreado y transformador para el club.
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