Emanuel Emegha, llamado «gran hombre», fue elogiado por calmar a la afición del Estrasburgo tras la derrota en la semifinal de la Liga de Conferencias

El Estrasburgo quedó eliminado de la Liga de Conferencias tras perder 1-0 en la vuelta y 2-0 en el global ante el Rayo Vallecano. Pese a la gesta de llegar a semifinales, el ambiente en el Stade de la Meinau se enrareció nada más pitar el final.

Antes del encuentro, los ultras locales —cuyas relaciones con la directiva son tensas— silbaron al equipo en el descanso. Al final del partido, la frustración pasó de la sala de juntas al terreno de juego. Cuando la plantilla se acercó a la grada para saludar, la afición no respondió con aplausos, sino con abucheos, insultos y gestos ofensivos.