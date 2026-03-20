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Elliot Anderson y Morgan Gibbs-White reciben una advertencia sobre el posible descenso del Nottingham Forest con motivos de Inglaterra, mientras se intensifican los rumores sobre fichajes en el City Ground
Sueños de Mundial en plena lucha por el descenso en la Premier League
Tras haber hecho historia esta temporada con el nombramiento de cuatro entrenadores fijos, el Forest espera que Vitor Pereira sea quien les aleje del peligro del descenso, al tiempo que logre avanzar en la Europa League hasta los cuartos de final.
Si se abriera la trampilla que conduce a la Championship, cabría esperar una venta masiva de los mejores talentos en el City Ground durante el próximo mercado de fichajes. Anderson y Gibbs-White podrían formar parte de ese éxodo masivo, pero están decididos a mantener el fútbol de primera división en Trentside.
Ambos esperan formar parte de los planes de Inglaterra para el Mundial de este verano; Anderson ha entrado en la última convocatoria de Thomas Tuchel, y necesitará jugar con regularidad al más alto nivel para aumentar su número de internacionalidades absolutas.
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¿Podrá el Forest retener a Anderson y Gibbs-White en el City Ground?
A Anderson ya se le relaciona con los gigantes de Mánchester, el City y el United, además de con un regreso a sus orígenes en el Newcastle, mientras que Gibbs-White ha despertado el interés de equipos ambiciosos —y con gran poder adquisitivo— de la Premier League.
Al ser preguntado sobre si al menos uno de los miembros de ese dúo de centrocampistas podría quedarse en el City Ground, el exdelantero de los Reds Harewood —en declaraciones exclusivas a GOAL sobre las apuestaspara el Mundial antes de este verano— dijo: «Yo diría que sí. Si se mantienen en la categoría, volverán a jugar en la Premier League un año más. Y eso es una herramienta fundamental para retener a tus mejores jugadores.
«Obviamente, todos los jugadores, yo como exjugador, cuando jugaba, quieres jugar en las mejores ligas, las ligas de élite, y jugar en los mejores equipos e intentar ganar trofeos. Y, obviamente, al principio, el Forest tendría que intentar retenerlos. Pero, al mismo tiempo, apuesto a que tienen aspiraciones de ir a ganar trofeos, hacerlo bien e incluso jugar con Inglaterra. Así que, si el Forest desciende, creo que habrá menos posibilidades de jugar con Inglaterra y estar en las ligas más importantes, porque lo que están produciendo es increíble.
«Morgan contra el Man City: es lo mejor que le he visto jugar en mucho tiempo, porque lo necesitaba para intentar demostrar a todo el mundo que sigue ahí y que quería hacerlo. Y no desentonó en absoluto. Así que, obviamente, dejó claro su valor al jugar contra el Man City y demostrar de lo que es capaz. Y Anderson, son jugadores de primera categoría. Pero por alguna razón, cuando juegan en el Forest, simplemente no les está saliendo bien en este momento».
¿Está Murillo destinado a marcharse en algún momento?
Aunque el Forest se mostrará reacio a desprenderse tanto de Anderson como de Gibbs-White, lo mismo ocurre con el defensa central del Samba, Murillo. Se dice que este agresivo jugador de 23 años está en el punto de mira de Arsenal, Chelsea, United y Liverpool.
Cuando se le preguntó si el entretenido sudamericano está destinado a grandes cosas, Harewood respondió: «Sí, sin duda ha sido constante. El jugador más constante, que literalmente ha jugado todos los partidos, semana tras semana. Parece que va a ser un seguro de siete u ocho como central, y esa posición es difícil porque te enfrentas a algunos de los mejores delanteros, a los mejores números nueve. Así que ha estado sólido. E incluso en ataque, también parece una amenaza cuando se incorpora para marcar algún golito aquí y allá.
«Pero sí, al Forest le irá bien si consigue retenerlo el año que viene. Con suerte, estarán en la Premier League para intentar convencerlo aún más. Pero si el Forest desciende, creo que les costará mucho retenerlo».
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Se acerca el partido decisivo del Forest contra el Tottenham
El Forest se mantiene por ahora justo por encima de la zona de descenso, y solo la diferencia de goles le mantiene fuera de los tres últimos puestos. Se está preparando para un duelo decisivo contra otro equipo de la zona baja, el Tottenhamhttps://www.goal.com/en-gb/lists/bigger-than-spurs-nottingham-forest-most-important-games-club-history-message-reds-annual-drama/bltc1b9c96f00a531a5, que tendrá lugar el domingo en el Tottenham Hotspur Stadium.
Ese partido podría ser decisivo para el destino de ambos clubes, y Pereira necesitará que jugadores como Anderson, Gibbs-White y Murillo den la talla cuando más importa.
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