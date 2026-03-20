Elliot Anderson y Morgan Gibbs-White reciben una advertencia sobre el posible descenso del Nottingham Forest con motivos de Inglaterra, mientras se intensifican los rumores sobre fichajes en el City Ground

A Anderson ya se le relaciona con los gigantes de Mánchester, el City y el United, además de con un regreso a sus orígenes en el Newcastle, mientras que Gibbs-White ha despertado el interés de equipos ambiciosos —y con gran poder adquisitivo— de la Premier League.

Al ser preguntado sobre si al menos uno de los miembros de ese dúo de centrocampistas podría quedarse en el City Ground, el exdelantero de los Reds Harewood —en declaraciones exclusivas a GOAL sobre las apuestaspara el Mundial antes de este verano— dijo: «Yo diría que sí. Si se mantienen en la categoría, volverán a jugar en la Premier League un año más. Y eso es una herramienta fundamental para retener a tus mejores jugadores.

«Obviamente, todos los jugadores, yo como exjugador, cuando jugaba, quieres jugar en las mejores ligas, las ligas de élite, y jugar en los mejores equipos e intentar ganar trofeos. Y, obviamente, al principio, el Forest tendría que intentar retenerlos. Pero, al mismo tiempo, apuesto a que tienen aspiraciones de ir a ganar trofeos, hacerlo bien e incluso jugar con Inglaterra. Así que, si el Forest desciende, creo que habrá menos posibilidades de jugar con Inglaterra y estar en las ligas más importantes, porque lo que están produciendo es increíble.

«Morgan contra el Man City: es lo mejor que le he visto jugar en mucho tiempo, porque lo necesitaba para intentar demostrar a todo el mundo que sigue ahí y que quería hacerlo. Y no desentonó en absoluto. Así que, obviamente, dejó claro su valor al jugar contra el Man City y demostrar de lo que es capaz. Y Anderson, son jugadores de primera categoría. Pero por alguna razón, cuando juegan en el Forest, simplemente no les está saliendo bien en este momento».