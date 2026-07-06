Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Man Utd midfield options GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Elliot Anderson, Mateus Fernandes y Sandro Tonali ya no son opciones; entonces, ¿hacia dónde se dirigirá ahora el Manchester United? Clasificación de las opciones para el centro del campo de los «Red Devils» tras los primeros reveses en el mercado de fichajes

Opinion
Manchester United
A. Scott
A. Tchouameni
A. Santos
F. Nmecha
A. Bouaddi
S. Berge
C. Baleba
FEATURES

La semana pasada fue histórica para el Tottenham Hotspur. Pese a acabar 17.º en las dos últimas Premier Leagues, el club londinense fichó a dos de los centrocampistas más codiciados de Inglaterra: Matheus Fernandes y Sandro Tonali. Es posible que los Spurs hayan pagado de más, pero la afición, harta de promesas vacías, celebra que se batiera el récord de traspasos dos veces en pocos días, algo impensable con el exdirector Daniel Levy, reacio a fichar grandes talentos.

Los aficionados del Manchester United están divididos. Tras años de fichajes costosos y poco acertados, valoran la prudencia, pero temen que Michael Carrick no cuente con la calidad suficiente para competir en cuatro frentes la próxima temporada.

Tras lograr el tercer puesto y el regreso a la Liga de Campeones, se esperaba que el United invirtiera fuerte en verano. Sin embargo, de momento no ha cerrado ningún fichaje: el traspaso de Ederson, procedente del Atalanta por 35 millones de libras, sigue sin formalizarse porque el portero estaba con Brasil en el Mundial. La operación se considera una mera formalidad, pero los hinchas ya muestran inquietud, sobre todo tras ver cómo Elliot Anderson fichaba por el Manchester City antes de que Fernandes y Tonali se marcharan al Tottenham.

La escasez de mediocampistas asequibles complica la búsqueda de un recuperador o un creador de juego, y la lesión de Manuel Ugarte en el Mundial agrava la urgencia. Aun así, el United aún tiene opciones. A continuación, GOAL repasa a siete de los mejores centrocampistas que aún están en el mercado...

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Ayyoub Bouaddi ya destacaba en el Lille antes del Mundial. Pero su serenidad en el debut de Marruecos contra Brasil lo puso en el radar de todos.

    Su capacidad para distribuir y recuperar balones ha vinculado al United con el joven, aunque otros grandes de Europa también le siguen. Tras fichar a Ederson, los Red Devils tendrían que decidir si invertir otra gran suma en el marroquí, quien, sin embargo, parece un talento generacional.

    • Anuncios
  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Sander Berge (Fulham)

    Opción económica y poco convencional. Durante años se rumoreó que Sander Berge ficharía por un grande de Inglaterra, pero nunca ocurrió. Se dio a conocer en el Sheffield United, pasó un año en el Burnley y en 2024 fichó por el Fulham.

    Ahora, su buen Mundial ha reactivado los rumores: un United cada vez más desesperado podría ficharlo para reforzar el centro del campo, y no sería mala idea. Berge aportaría algo distinto y su precio sería razonable.


  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

    El nombre de Felix Nmecha ha sonado mucho en las últimas semanas. Este exjugador de la cantera del Manchester City es titular en el Borussia Dortmund desde hace dos temporadas y ya se ha hecho un hueco en el once de Alemania.

    Es fuerte, técnico y brilló con su selección en el Mundial 2026, aunque eso no dice mucho. Sin embargo, su pobre actuación en la sorpresiva derrota ante Paraguay en dieciseisavos genera dudas sobre su nivel real, pese a que se le ve como una opción barata y decente.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Tchouameni(C)Getty Images

    4Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

    Hasta hace poco, Aurélien Tchouameni era el objetivo prioritario del United y parecía un fichaje factible. Una trifulca con Federico Valverde avivó los rumores de su salida del Bernabéu, pero la llegada de José Mourinho ha cambiado la situación.

    El técnico luso admira al mediocampista y lo ve clave para su once, por lo que las opciones del United se reducen al mínimo.

  • Brighton & Hove Albion v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Carlos Baleba (Brighton)

    Carlos Baleba, centrocampista camerunés, interesa al United. Jason Wilcox, director deportivo, lo ve como un futuro referente de la Premier. El club inglés intentó ficharlo el verano pasado, pero rechazó pagar los 100 millones de libras que pedía el Brighton.

    Lo sorprendente es que, según se informa, los Seagulls se niegan a rebajar su valoración, a pesar de que Baleba no brilló durante la temporada 2025-26. Así pues, aunque no hay duda de que este dinámico jugador de 22 años aportaría mucho al centro del campo del United, es imposible que el club justifique pagar una cifra tan desorbitada por un futbolista que aún tiene mucho que demostrar.

  • Tottenham Hotspur v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Alex Scott (Bournemouth)

    Alex Scott, centrocampista en progresión, fue clave en la histórica clasificación del Bournemouth para Europa tras acabar sexto en la Premier. Algunos expertos creen que merecía estar en el Mundial de Norteamérica con Inglaterra. Los rumores que lo vinculan con el Liverpool no han cesado desde la marcha de Andoni Iraola a Anfield. 

    Sin embargo, también se dice que el United está muy interesado en este jugador de 22 años, que marcó cuatro goles y dio dos asistencias desde su posición retrasada la temporada pasada. Según los rumores, el Bournemouth solo lo dejará marchar por el «precio adecuado», fijado en al menos 70 millones de libras. El United debe decidir si esa cifra compensa el talento del joven mediocampista.


  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Andrey Santos (Chelsea)

    Este fin de semana se supo que Andrey Santos está en la mira del United, y la reacción de los seguidores en redes fue dispar. El brasileño, considerado una futura estrella tras debutar con Vasco da Gama a los 16 años en 2021, no fue convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial, lo que preocupa por la falta de dinamismo en el centro del campo. Además, aunque pertenece al Chelsea desde 2023, solo jugó con regularidad la temporada pasada con Liam Rosenior. Por eso los aficionados del United no se muestran muy entusiasmados con su posible fichaje.

    Aun así, es un buen futbolista —Enzo Maresca lo veía ideal como mediocampista defensivo— y, dado que el Chelsea quiere venderlo, es el fichaje más asequible. Por eso, parece el mediocampista con más opciones de llegar a Old Trafford en las próximas semanas.

Amistosos
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Wrexham crest
Wrexham
WRE