Elliot Anderson lanza una pulla al Manchester United tras cerrar su fichaje por el Manchester City por 116 millones de libras

El fichaje de Anderson fue brevemente el más caro de un jugador británico, hasta que Morgan Rogers pasó del Aston Villa al Chelsea por 117 millones de libras. El City no era el único club de Mánchester interesado: el United lo siguió hasta retirarse, lo que allanó el camino para los citizens. Anderson llega tras jugar casi todos los minutos de la Premier con el Forest y ayudar a Inglaterra a terminar tercera en el Mundial.

Tras un descanso de tres semanas por sus compromisos internacionales en Norteamérica, el jugador ya piensa en la temporada 2026-27 y espera con ganas el primer derbi de Mánchester, fijado para el 13 de septiembre.







