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Elliot Anderson explica por qué rechazó la petición de última hora del Manchester United en el mercado para completar su fichaje por el Manchester City
Anderson revela intentos de captar jugadores durante las vacaciones
Anderson ha insistido en que nunca estuvo cerca de fichar por el United, a pesar de que un grupo de estrellas de Old Trafford intentó convencerle para que se mudara al lado rojo de la ciudad mientras estaba de vacaciones. En un evento para aficionados en la tienda del club City el miércoles, Anderson abordó los persistentes rumores de que el United le había convertido en su principal objetivo de mercado antes de que el City ganara la carrera.
Preguntado por las informaciones de que jugadores del United habían intentado convencerle durante el parón entre temporadas, Anderson confirmó los encuentros, pero se mantuvo firme en su decisión. "Solo estaba jugando al golf en Portugal y me crucé con unos cuantos, tuvimos una buena charla y cosas así, pero tenía que tomar una decisión y elegí al City", explicó el internacional inglés.
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Una década de devoción al Manchester City
Anderson ha dejado claras sus lealtades tras su sonado fichaje por el Etihad Stadium. Aunque el United se interesó por sus servicios, la historia personal de Anderson hacía que solo hubiera un destino posible cuando decidió dejar su antiguo club. El internacional inglés respondió a los comentarios sobre un posible fichaje por el lado rojo de la ciudad y aclaró cuál ha sido su postura desde siempre.
«He visto algunas cosas. Se exageró todo», dijo Anderson. «Yo tendría ocho o nueve años cuando [Sergio] Aguero marcó ese gol. He estado viendo al City durante los últimos 10 años. Tienes que tomar una gran decisión, y estoy convencido de que he tomado la correcta».
Siguiendo los pasos de sus ídolos
Para Anderson, el fichaje por el City representa algo más que un paso en su carrera; es una oportunidad de jugar en el club que una vez acogió a su ídolo futbolístico. La influencia de Kevin De Bruyne en el fútbol moderno ha dejado claramente huella en el joven inglés, que pasó sus años de formación estudiando los movimientos y el rango de pase del belga.
«De Bruyne siempre fue el jugador en el que me fijé durante los últimos 10 años», reveló Anderson. «Me encantaba verle jugar. Estar aquí, en el mismo club y jugando donde jugó él, es especial», afirmó.
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Heredar el número cinco de John Stones
Mientras se prepara para su debut oficial en la Community Shield contra el Arsenal en el Principality Stadium de Cardiff este domingo, el centrocampista desveló que llevará el dorsal número cinco. Esa camiseta la llevó anteriormente la leyenda del club John Stones, y Anderson admitió que su compañero internacional desempeñó un papel importante en su adaptación a la vida en Mánchester.
«Tenía unos cuantos números entre los que elegir y, obviamente, Stonesy fue el último número cinco, además de que se portó realmente bien conmigo en verano, y pensé que sería un gran gesto cogerlo», señaló Anderson.
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