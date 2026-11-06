Aunque nadie cuestionaba la calidad de Anderson tras presenciar su meteórico ascenso desde la cantera del Newcastle, su trayectoria de altibajos en el Nottingham Forest y su llegada al centro del campo de Inglaterra, el precio récord de su traspaso sí suscitó dudas.

El futbolista de Tyneside se convirtió por un breve periodo en el jugador británico más caro de todos los tiempos cuando puso rumbo a Manchester, antes de que Morgan Rogers, un nombre conocido que se dirigía al Chelsea, le arrebatara ese lugar en los libros de historia.

Anderson siempre iba a estar en el punto de mira, con un traspaso de nueve cifras que traía consigo mayores expectativas. Sus actuaciones en el Mundial de 2026 prometían mucho, pero un partido con sus nuevos colores en el Principality Stadium de Cardiff ante el Arsenal, vigente campeón de la Premier League, planteó algunas preguntas incómodas.

Ahora apenas quedan dudas: el discreto futbolista de 24 años hace su trabajo sin llamar la atención junto a Erling Haaland y compañía. Su valor para el equipo ya está claro para todos.