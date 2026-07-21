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Women's transfer targets GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Ella Toone, Salma Paralluelo y otras 10 estrellas del fútbol femenino que aún podrían cambiar de equipo en el agitado mercado de fichajes de verano de 2026

Women's football
S. Paralluelo
E. Toone
Kerolin
P. Guijarro
M. Ramirez
E. Terland
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Bayern Múnich
Real Madrid Femenino
Manchester City Women
R. Leuchter
K. Buehl
V. Fudalla
Bayer Leverkusen
J. Echegini

El mercado de fichajes femenino está que arde. Alexia Putellas, Beth Mead, Sam Kerr, Georgia Stanway y Mary Earps ya cambiaron de equipo, pero aún quedan estrellas por moverse antes de que se cierre en septiembre.

La mayoría de las futbolistas sin contrato ya han sido fichadas. El Arsenal destaca tras incorporar a Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci, Geraldine Reuteler y Lisa Baum, conformando una excelente ventana de fichajes para las Gunners.

Las London City Lionesses también han destacado al fichar a Putellas, Earps, Mapi León y Nicole Anyomi como agentes libres, más Kadidiatou Diani en traspaso.

Aun así, la mayoría de los equipos siguen con muchas vacantes y algunos grandes clubes aún no se han movido. El Barcelona, vigente campeón de Europa, debe reconstruir tras la salida de cuatro titulares, incluida Putellas. El Chelsea busca una nueva delantera tras perder a Kerr y Macario, y recibir el “no” de Shaw, Schroder y Paralluelo. El Manchester United necesita un gran mercado para olvidar la eliminación de la Liga de Campeones.

Ahora, en la fase del mercado donde se negocian fichajes con contrato en vigor y se pagan cantidades considerables, ¿qué jugadoras acapararán el protagonismo? GOAL destaca algunos nombres a los que seguir de cerca en las próximas semanas...

  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Salma Paralluelo (Barcelona)

    La mayoría de las futbolistas sin contrato ya tienen equipo, pero aún queda un gran nombre por decidir: Paralluelo. A diferencia de Putellas, Batlle y León, su salida del Barcelona no se anunció antes del final de la temporada 2025-26 porque su futuro aún era incierto.

    El Barça intentó retener a la delantera de 22 años —autora de dos goles en la final de la Liga de Campeones contra el Lyon en mayo—, pero no hubo acuerdo. Paralluelo también rechazó al Chelsea porque los Blues no cubrieron sus exigencias salariales, superiores al millón de libras anuales (1,34 millones de dólares), según The Athletic.

    ¿Su próximo destino? Se menciona al Arsenal, al London City, al Lyon y al París Saint-Germain. La internacional española, capaz de jugar en banda o como ‘9’, brilló en la final del Mundial 2023 y busca un proyecto a la altura de sus pretensiones económicas.

    • Anuncios
  • Elisabeth TerlandGetty

    Elisabeth Terland (Manchester United)

    Las futbolistas con un año de contrato suelen ser objetivo de mercado si el club duda en renovarlas. Elisabeth Terland es un ejemplo: máxima goleadora la pasada temporada, «The Athletic» informó en mayo que el Manchester United valoraba venderla este verano ante una oferta adecuada, para evitar que se marche gratis en 2025.

    Terland rechazó una renovación en noviembre, antes de que se activara la prórroga de un año en enero. Dice que quiere quedarse, pero aún no hay acuerdo. La posible salida de Melvine Malard podría influir en su futuro. Su fichaje por el Chelsea, a cambio de una suma importante, reducirá las opciones ofensivas del United.

    Terland ha marcado 27 goles en 59 partidos con el United y, según The Cutback, despierta interés en este mercado de fichajes.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Patri Guijarro

    El Barcelona no quiere perder a otra jugadora clave este verano. Tras las salidas de Putellas, León, Batlle y Paralluelo, el mercado de fichajes está en el punto de mira. Según Mundo Deportivo, el Lyon, al que el Barça venció en la final de la Liga de Campeones, busca fichar a Patri Guijarro.

    Su contrato vence dentro de un año, y el Lyon estaría dispuesto a pagar una cifra récord para evitar que se marche gratis. Varios clubes ingleses también la siguen.

    La situación, que el Barça quiere resolver con una renovación, promete ser fascinante.

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  • Romee Leuchter PSG Women 2025-26Getty Images

    Romee Leuchter

    Tras la salida de Shaw, Schroder y Kerr, Romee Leuchter destaca entre los delanteros con contrato que podrían cambiar de aires este verano.

    Ganadora de la Bota de Oro de la Premiere Ligue tras marcar 18 goles en 20 partidos con el París Saint-Germain, la jugadora de 25 años ya cuenta con un sólido historial goleador en Ajax y PSG y aún puede mejorar.

    Vrouwen Voetbal Nieuws informó que Leuchter estaba a punto de fichar por el Chelsea, con interés también del Bayern de Múnich y del Manchester United. Sin embargo, tras confirmarse el fichaje de Malard por los Blues, el mismo medio indicó que la operación se frustró porque el PSG elevó su precio a 1 millón de euros (850 000 libras/1,14 millones de dólares). The Athletic, sin embargo, asegura que Malard era la única delantera que interesaba al Chelsea.

    Ahora, según «Vrouwen Voetbal Nieuws», PSG quiere renovarla, mientras que clubes de Inglaterra y Estados Unidos ofrecen alternativas.

  • Mayra Ramirez Chelsea women 2025-26Getty Images

    Mayra Ramírez

    A pesar de perderse toda la temporada 2025-26 por una lesión en el tendón de la corva, Mayra Ramírez ha sido vinculada con el Real Madrid desde principios de año. En marzo, ESPN informó del interés del club en ficharla, cuyo contrato con el Chelsea expira en 2028. Un mes después, la misma fuente aseguró que las conversaciones entre ambos equipos ya habían comenzado.

    Desde entonces, las «Blancas» han fichado a la joven promesa Schroder, en lo que parece ser el segundo traspaso más caro de la historia del fútbol femenino. ¿Descarta esto su interés por Ramírez? Lo más probable es que sí, pues la operación exigiría una cifra elevada por los años que le quedan de contrato a la jugadora, el dinero que el Chelsea pagó por ella hace solo dos años y la falta de profundidad en la posición de delantera centro en los Blues.

    Aun así, no sorprendería que el Real volviera a la carga por una futbolista que claramente les gusta, sobre todo si el fichaje de Schroder confirma un mayor compromiso con el éxito del equipo femenino.

  • Klara Buhl Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Klara Buhl

    Tras despertar el interés del Barcelona, ¿podría Klara Buhl volver a la agenda blaugrana este verano? A la internacional alemana solo le queda un año de contrato con el Bayern de Múnich y ya se ha declarado «orgullosa» de que un club como el Barça quisiera ficharla. De hecho, la tres veces ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmati, llegó a afirmar en una entrevista la temporada pasada que Buhl es una de las jugadoras que le gustaría que se incorporara al equipo catalán.

    Tras la salida de Paralluelo, no sorprendería que el Barça volviera a la carga si dispone de la capacidad financiera para ficharla este verano, en lugar de esperar a que quede libre dentro de un año.

    De lo contrario, el Barça podría perder a una futbolista que admira desde hace tiempo. Su talento es evidente: es una de las mejores extremos del mundo y solo tiene 25 años. Manchester City, Chelsea, Arsenal y clubes de Estados Unidos y Francia ya se han interesado por ella.

  • Ella Toone Manchester United 2025-26-WSLGetty

    Ella Toone

    Parece extraño, pero Ella Toone podría dejar el Manchester United: le queda un año de contrato.

    Su contrato, como el de otras tres jugadoras, vencía este verano, pero el club activó en enero una prórroga de un año. El entrenador Marc Skinner explicó entonces: «Esto permite a ambas partes mantener una conversación cuando se acerque el final del contrato y da margen para negociar un posible nuevo contrato». Siempre iba a ser así para estas cuatro jugadoras, así que ahora estamos manteniendo conversaciones constantes con ellas entre bastidores. Han sido fantásticas para nosotros y el club seguirá intentando encontrar soluciones para nuevas prórrogas, con suerte para todas ellas».

    Han pasado seis meses y no hay novedades… por ahora. En junio, concentrada con Inglaterra, Toone declaró: «Es momento de hablar. Debo decidir lo mejor para mí».

    La centrocampista, que apoya al United desde niña, se formó en su cantera y volvió en 2018 cuando se reactivó el primer equipo, ha sido clave para el club. Sin embargo, ha tenido pocas opciones de títulos y de jugar la Liga de Campeones con regularidad. ¿Será ese motivo para marcharse? ¿O se quedará para seguir impulsando el proyecto? Este verano podría surgir interés, pues Toone, de solo 26 años, es un objetivo atractivo.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Kerolin

    Este verano el Barcelona ha perdido a varias estrellas: Putellas, León, Batlle y Paralluelo. Su marcha deja un vacío goleador que obliga a reforzar el ataque. La renovación de Caroline Graham Hansen, anunciada en julio, ayuda, mientras que el fichaje de Kerolin lo completaría.

    La estrella del Manchester City llegó a Inglaterra en enero, pero, según ge, ambos clubes negocian el traspaso. Si se concreta, sería el fichaje más caro de la historia del Barça, superando el pago por Keira Walsh en 2022.

    Si el acuerdo no se concreta —lo cual no sorprendería, pues se informa que el Barça no puede pagar la cláusula de rescisión— o se retrasa, ¿podría otro equipo ficharla? Se trata de una futbolista de primer nivel, versátil y capaz de decidir partidos, así que su presencia en el mercado puede atraer a otros clubes.

  • Vanessa Fudalla Bayer Leverkusen Women 2025-26Getty Images

    Vanessa Fudalla

    Solo dos jugadoras intervinieron en más goles en la Frauen-Bundesliga que Vanessa Fudalla: Buhl, estrella del Bayern de Múnich seguida por el Barcelona, y Cerci, que fichó del Hoffenheim al Arsenal este verano.

    Solo Cerci, Pernille Harder y Larissa Muhlhaus marcaron más goles que Fudalla, elegida mejor jugadora de la temporada del Bayer Leverkusen. Harder es una de las mejores futbolistas del mundo, y Muhlhaus, de 23 años, firmó por el Eintracht de Fráncfort tras anotar 17 dianas y ganar la Bota de Oro.

    ¿Podría entonces avecinarse un cambio de equipo para Fudalla tras su excelente temporada? Su rendimiento no es flor de un día: de adolescente se ganó un traspaso al Bayern de Múnich y destacó como goleadora en el segundo equipo, antes de fichar por el Jena con 17 años para ganar experiencia en el primer equipo. Un año después fichó por el RB Leipzig, donde marcó 63 goles en 95 partidos de liga, 20 de ellos en 42 encuentros de primera división, lo que le abrió las puertas del Leverkusen el pasado verano.

    Fudalla firmó solo dos años con el Leverkusen, al que ayudó a acabar quinto. El club querrá renovarla, pero no faltarán pretendientes.

  • Jennifer Echegini PSG Women 2025-26Getty Images

    Jennifer Echegini

    En enero pareció que Jennifer Echegini cambiaría de equipo. En plena defensa del título de la WSL, el Chelsea buscaba refuerzos en el mercado de invierno y se fijó en la versátil centrocampista del PSG. Sin embargo, el club francés no quiso venderla pese a las ofertas de los Blues.

    Ahora, con un año de contrato por delante, el PSG podría venderla este verano para evitar perderla gratis. El Chelsea, que marcó su peor cifra de goles en siete años, sigue necesitando refuerzos ofensivos.

    Su situación contractual y su calidad la ponen en el radar de otros clubes. Si no se marcha antes de la Copa Africana de Naciones Femenina, que empieza a finales de mes, sus actuaciones con Nigeria podrían elevar aún más su valor y el interés por ella.