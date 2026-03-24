Elkann: «Las pérdidas están disminuyendo, la Juventus nunca se rinde. Estamos comprometidos con el éxito deportivo y financiero del club»

«A principios de 2026, la Juventus también renovó el contrato del joven talento Kenan Yildiz hasta 2030, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo y la retención de las mejores promesas del club. Este enfoque refleja nuestra firme confianza en la Juventus. Exor sigue siendo un orgulloso propietario del club, dando continuidad a un vínculo que, a través de mi familia, se remonta a más de un siglo. Seguimos plenamente comprometidos con el éxito deportivo y financiero de la Juventus y creemos que nos espera un futuro brillante».

«Como dijo una vez la leyenda Omar Sivori: “Aquí hay que luchar siempre y, cuando parece que todo está perdido, seguir creyendo: la Juve nunca se rinde”».