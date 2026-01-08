'Elige uno' - Jude Bellingham y Aitana Bonmatí se enfrentan a Lamine Yamal, Lionel Messi y Trinity Rodman mientras adidas lanza la batalla Predator vs F50
Maestro del control: Bellingham lidera el equipo Predator
Adidas está reintroduciendo una “rivalidad juguetona que se ha apoderado del juego”, trayendo consigo a figuras legendarias de todos los rincones del planeta. Esto es “más que un lanzamiento de botas”, y es momento de clavar colores a un mástil preferido.
El nuevo Predator Elite FT está “diseñado para el control, permitiendo a los jugadores ejecutar con precisión en momentos de alta presión”. Será usado por el ‘Galáctico’ del Real Madrid Bellingham y la ganadora del Balón de Oro Femenino Bonmati.
Bellingham está catalogado como “el maestro del control” y una “estrella en una película” que puede elegir “entre un ritmo electrizante y una habilidad que rompe juegos o comandar tranquilamente cualquier situación en el campo”. Se considera que el Predator ha “evolucionado para satisfacer las demandas del jugador moderno” y ofrece “un golpeo óptimo del balón” gracias a su icónica lengüeta plegable. El último lanzamiento también marca el regreso de Powerspine, “una placa de longitud completa y peso ligero que recorre la suela de la bota, proporcionando mayor estabilidad en el mediopié para un golpe más fuerte”.
- adidas
Caos personificado: Yamal lidera el F50
El F50, mientras tanto, está dirigido a “aquellos que rompen con la convención, jugadores que se empujan al límite para crear un brillo inesperado”. El prodigio del Barcelona Yamal, quien es considerado “el caos personificado”, encaja perfectamente en el molde, al igual que el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones Messi y la internacional estadounidense Rodman.
El F50 Elite viene en un “nuevo color vibrante, luciendo un talón de limón lúcido que se desvanece en blanco a través del medio y la parte delantera, asemejándose a una bota en movimiento”. Cuenta con soporte y amortiguación donde más se necesita y una “textura 3D de alta definición diseñada para un mejor control del balón”. La lengüeta de túnel de compresión permite un “bloqueo óptimo de velocidad en todas las direcciones”.
adidas lleva al límite a las superestrellas globales
Bellingham ha dicho: “Me encanta tener una bota que se siente tan conectada con mi juego, permitiéndome controlar el balón y dictar el juego con la precisión que busco. El fútbol para mí se trata de buscar esa maestría y compostura en el balón que te permite elegir el momento perfecto para un pase que rompa la defensa. Predator me apoya en encontrar ese ritmo perfecto. Así que ven y únete a mí en el Equipo Predator.”
Yamal añadió: “El fútbol se trata de empujar los límites para crear un caos hermoso, en medio de las estructuras tácticas y la disciplina de la mayoría de los equipos. F50 me permite abrazar ese caos, dándome la seguridad para ser impredecible y tomar riesgos. Quiero que los jugadores de todo el mundo sientan esa misma confianza en cada momento, así que si ves una oportunidad, tómala. Rompe las reglas. Únete a mí en el equipo F50.”
Sam Handy, GM de Fútbol en adidas, continuó diciendo: “A través de esta campaña, estamos encendiendo una conversación que está en el corazón de la cultura futbolística. Estas botas son más que solo innovación; representan las dos fuerzas fundamentalmente opuestas que definen el juego moderno: velocidad pura y control absoluto. En adidas, nuestro objetivo es empoderar a cada atleta para que juegue a su manera, y con esta campaña, estamos desafiando a los jugadores en todas partes, desde el fútbol base hasta los estadios profesionales, a que abracen su identidad futbolística y de una vez por todas, elijan su lado.”
- adidas
¿Quién más usará los Predator y F50?
Otros jugadores que se preparan para calzarse un par de Predators incluyen a Trent Alexander-Arnold, Pedri y Alessia Russo, mientras que el F50 será puesto a prueba por Ousmane Dembele, Florian Wirtz y Vicky Lopez.
El F50 Elite y Predator Elite Fold-Over Tongue están disponibles para comprar ahora online y en tiendas adidas selectas y minoristas.