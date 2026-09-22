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«¡Elegido por Ancelotti!»: Estevao rompe su silencio sobre la agonía del Mundial tras su sorprendente regreso con Brasil
Estevao regresa con éxito a la convocatoria de Brasil
El delantero del Chelsea Estevao celebró su regreso oficial a la selección de Brasil durante una rueda de prensa en Brisbane, Australia. El jugador de 19 años fue incluido en la convocatoria de Carlo Ancelotti para la próxima Super Date de la FIFA, que incluye dos amistosos contra Australia y un partido ante India.
La convocatoria supone su primera inclusión internacional desde que sufrió una devastadora rotura del tendón de la corva derecho mientras jugaba para el Chelsea en abril de 2026.
A pesar de someterse a un tratamiento conservador en su antiguo club, Palmeiras, el extremo se perdió la posibilidad de competir en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
- Getty Images Sport
Una extremo destaca su resiliencia y el apoyo de su familia durante el calvario de su lesión
En declaraciones a los periodistas, Estevao reflexionó con franqueza sobre la dificultad emocional de ver el Mundial desde la grada. El excanterano del Cruzeiro atribuyó a su familia y a su fe religiosa el mérito de haber mantenido su fortaleza mental durante todo su proceso de recuperación.
Subrayó que centrarse en el progreso diario le ayudó a superar el desgaste mental de perderse un gran torneo.
«Mi familia fue fundamental para mí durante este periodo de lesión, que no es nada fácil para un deportista», declaró Estevao. «Nos perdimos un momento muy especial, pero siempre estuvieron a mi lado. También recurrí mucho a la palabra resiliencia, afrontando cada día, olvidando lo que pasó y centrándome en el futuro».
El delantero considera la convocatoria de Carlo Ancelotti una motivación
Antes de su contratiempo por lesión, Estevao disfrutó de un increíble arranque internacional a las órdenes de Ancelotti, marcando contra Chile, Corea del Sur, Senegal y Túnez. Al abordar su ambición de recuperar un puesto en el once junto a Rodrygo y Vinicius Junior, el adolescente rechazó las afirmaciones de que se sintiera ansioso.
En su lugar, describió trabajar bajo las órdenes de Ancelotti como un privilegio único que eleva sus estándares diarios de entrenamiento.
«No creo que sea ansiedad, creo que es un privilegio», explicó Estevao. «Todo jugador que es elegido aquí es un privilegiado. Ser elegido por Ancelotti es un privilegio para mí. Lo veo como una motivación para dar lo mejor de mí cada día en los entrenamientos y en los partidos».
- AFP
Brasil se prepara para un doble enfrentamiento ante Australia y un choque contra India
Estevao buscará causar un impacto inmediato cuando Brasil comience su gira contra Australia el viernes en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville. La selección brasileña se enfrentará de nuevo a Australia el 29 de septiembre en el Suncorp Stadium de Brisbane.
El equipo de Ancelotti cerrará su calendario internacional el 3 de octubre contra India en el Salt Lake Stadium de Calcuta.
Estevao aspira a consolidar su posición como una figura clave en el nuevo ciclo de Brasil.
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