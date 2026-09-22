«¡Elegido por Ancelotti!»: Estevao rompe su silencio sobre la agonía del Mundial tras su sorprendente regreso con Brasil

El delantero del Chelsea Estevao celebró su regreso oficial a la selección de Brasil durante una rueda de prensa en Brisbane, Australia. El jugador de 19 años fue incluido en la convocatoria de Carlo Ancelotti para la próxima Super Date de la FIFA, que incluye dos amistosos contra Australia y un partido ante India.

La convocatoria supone su primera inclusión internacional desde que sufrió una devastadora rotura del tendón de la corva derecho mientras jugaba para el Chelsea en abril de 2026.

A pesar de someterse a un tratamiento conservador en su antiguo club, Palmeiras, el extremo se perdió la posibilidad de competir en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



