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«Elegí no continuar»: Arne Slot rompe su silencio sobre el rechazo a la primera oferta de trabajo desde su despido del Liverpool
Slot aclara su postura sobre la vacante de Países Bajos
Slot ha emitido una declaración definitiva para aclarar su postura después de mantener conversaciones con la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) para sustituir a Ronald Koeman. A pesar de ser el principal candidato para Países Bajos, Slot decidió retirarse del proceso, alegando su deseo de seguir implicado en las exigencias del día a día de la gestión de un club, en lugar de dar el salto al fútbol de selecciones en este momento de su carrera.
El exentrenador del Feyenoord quiso desmentir las informaciones que sugerían que la ruptura de las conversaciones se debió a desacuerdos económicos. En una declaración a Voetbal International, Slot dijo: "En esta etapa de mi carrera, prefiero verme cada día en el campo de entrenamiento con mis jugadores. Algo que, sencillamente, no es posible de la misma manera con una selección nacional.
"Y por eso elegí no continuar las conversaciones y no iniciar negociaciones sobre cómo podría ser un posible contrato.
"Tengo un enorme respeto por la selección nacional y por la KNVB, y solo puedo ser positivo sobre la manera profesional en que se desarrollaron las conversaciones esa semana. Por ahora, creo que el fútbol de clubes todavía tiene mucho que ofrecerme".
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El sueño de la selección nacional queda aplazado
Aunque la KNVB había identificado a Slot como su principal objetivo tras una decepcionante campaña en el Mundial de 2026 con Koeman al frente, el técnico de 47 años insiste en que el momento simplemente no era el adecuado. Slot expresó su admiración por la estructura, pero sostuvo que su futuro inmediato está en otra parte.
El entrenador añadió además que representar a su país sigue siendo un objetivo a largo plazo, aunque todavía no está preparado para dar ese paso. Concluyó su declaración diciendo: "Sería un gran honor representar a mi país como seleccionador nacional algún día. Sin embargo, este no era el momento adecuado para mí".
Las implicaciones económicas de la salida de Anfield
La salida de Slot de Anfield fue un momento importante en la Premier League, ya que llegó apenas un año después de que llevara al equipo al título. Sin embargo, un quinto puesto y fricciones tácticas, incluidas críticas públicas de Mohamed Salah, llevaron a una revisión interna y a su posterior despido.
La negativa de Slot a aceptar el cargo de seleccionador de Países Bajos supone un golpe financiero directo para el Liverpool. Si hubiera aceptado el puesto, el Liverpool podría haber compensado una parte importante de la indemnización por su despido. El contrato original del neerlandés en Anfield era muy lucrativo, con un paquete total valorado en aproximadamente 25 millones de libras. Slot ya ha demostrado que es selectivo con su próximo proyecto, ya que, según se informa, rechazó un acercamiento del Fulham para hacerse cargo del equipo en Craven Cottage antes de que la KNVB se dirigiera a él.
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Cambios en el panorama internacional de los entrenadores
Al renunciar al puesto de seleccionador de Países Bajos, Slot evita sumarse a una lista cada vez más amplia de entrenadores de élite que dan el salto al fútbol de selecciones. Su predecesor en el Liverpool, Jurgen Klopp, asumió recientemente las riendas de la selección alemana, siguiendo una tendencia más amplia en la élite del fútbol. Thomas Tuchel ya se ha puesto al frente de Inglaterra y Carlo Ancelotti ha asumido el mando de Brasil, mientras que Zinedine Zidane sigue estando muy vinculado con Francia.
La KNVB debe ahora buscar otras opciones mientras prepara la Nations League, mientras que Slot sigue siendo uno de los agentes libres más cotizados del mercado. Su decisión de esperar al proyecto de club adecuado sugiere que confía en que pronto surgirá una vacante de primer nivel.
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