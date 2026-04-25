«He demostrado que puedo correr rápido y atrapar balones. También bloqueo bien, algo poco común en un tight end tanto en la NFL como en la universidad», explicó Klein sobre sus puntos fuertes. Y añadió: «Lo que me define es cómo trato a los demás. Tengo buena relación con quienes me lavan la ropa o me preparan el desayuno. Muchos chicos me ven como un modelo a seguir».

Según sus propias palabras, Klein, que se mudó a EE. UU. en 2019 tras terminar el instituto, nunca tuvo un plan B: «Mi plan A siempre fue mudarme a EE. UU. y llegar a la NFL».

Los otros seis alemanes del draft —Paul Rubelt (Fráncfort del Óder), Mark Petry (Hochheim), Florian Stahler (Colonia), Maurice Heims (Hamburgo), Felix Leppen (Witzenhausen) y Leo Blumentritt (Weichs)— tienen más en riesgo su puesto.