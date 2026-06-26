«Elección sentimental»: un exjugador de la selección de Escocia afirma que Neymar se mostró «apático» en su regreso con Brasil al Mundial

Las estadísticas indicaban que Neymar había creado tres ocasiones de gol, pero su juego no convenció al excentrocampista Burley. En declaraciones a ESPN, comentó: «Cuando Neymar entró, el público se entusiasmó y seguro que en Brasil pasó lo mismo por ver a este jugador emblemático.

Pero, vaya, si fueras João Pedro u otro jugador que se quedó fuera de la convocatoria, pensarías que fue una elección sentimental. No ha tenido muchos minutos y se le vio lento y descoordinado, como si todo le pasara de largo.

Si tienen que recurrir a él en las rondas finales, ahí estará la gran incógnita: ¿podrá entrar y marcar la diferencia ante rivales de mayor nivel? Ya le costó contra Escocia.

«Para mí, Thiago, Cunha o Endrick carecen de experiencia, y Brasil necesitará jugadores que cambien el partido desde el banquillo.

«Para mí, alinearlo fue solo una decisión sentimental».