El YouTuber KSI pone sus miras en la Premier League tras anunciar su participación en un antiguo club de la EFL
El anuncio y la ambiciosa visión
El jugador de 32 años, cuyo nombre real es Olajide Olatunji, hizo el impactante anuncio a través de un vídeo publicado en las redes sociales el martes por la tarde. No es ajeno a las iniciativas ambiciosas, ya que revolucionó la industria de las bebidas con Prime y el mundo del entretenimiento con Britain's Got Talent.
Ahora, el gran aficionado del Arsenal cambia el mundo virtual de la FIFA por la dureza de la National League South. Para el influencer multimillonario, se trata de un regreso espiritual al club que le ayudó a construir su imperio online a través de sus primeros vídeos de videojuegos. KSI expresó su entusiasmo en el vídeo del anuncio: «Estoy muy emocionado por comenzar esta aventura. Seguro que será una montaña rusa, pero espero devolver al Dagenham and Redbridge a sus días de gloria... ¡Así que únanse a mí en esta emocionante aventura y nos vemos en Victoria Road este sábado!».
Acortando la distancia entre los videojuegos y la realidad
El Dagenham & Redbridge ocupa actualmente el puesto 13 de la National League South, tras sufrir un decepcionante descenso de la quinta división la temporada pasada. El contraste entre el nuevo propietario y el club es enorme: KSI cuenta con más de 50 millones de seguidores en sus redes sociales, lo que eclipsa los modestos 43 500 seguidores del club en Instagram. Sin embargo, con un patrimonio neto estimado de 80 millones de libras esterlinas, sin duda cuenta con el respaldo financiero necesario para iniciar un rápido ascenso por las divisiones.
Aunque el salto de la sexta división regional a la máxima categoría parece una fantasía, KSI está convencido de que puede replicar el éxito hollywoodiense de Ryan Reynolds y Rob Mac en el Wrexham. Es muy consciente de las diferencias entre el mando de la consola y la sala de juntas, pero insiste en que su espíritu competitivo salvará la brecha. «Jugar a un videojuego y ser propietario de un club de fútbol es muy diferente, lo sé, pero con Race to Division One fue todo un viaje... Con este club, quiero hacer lo impensable. Quiero llevar al Dagenham and Redbridge a la Premier League».
Conectando con los fieles seguidores de los Daggers
Aunque la Premier League sigue siendo el objetivo final a largo plazo, la prioridad inmediata es estabilizar un club que ha tenido problemas para encontrar su mejor forma en el campo. Victoria Road, un estadio con capacidad para poco más de 6000 espectadores, dista mucho del Emirates Stadium, donde a menudo se ve a KSI animando al Arsenal. Sin embargo, ha prometido ser un presidente muy activo y comprometido con el equipo del este de Londres.
Se dirigió directamente a la afición actual, reconociendo que su condición de celebridad podría ser motivo de preocupación para los tradicionalistas que han apoyado al club desde su fundación en 1992. KSI se apresuró a tranquilizar a los aficionados locales asegurándoles que sería una figura accesible. «Aquí todo el mundo es fantástico, son gente trabajadora, y yo quiero ser el hombre que pueda influir tanto dentro como fuera del campo.
Lleváis aquí mucho más tiempo que yo y sé que a algunos os puede dar miedo que yo sea uno de los propietarios, pero soy accesible.
Podéis enviarme un tuit y lo veré. Podéis desahogar vuestras frustraciones conmigo o celebrar conmigo; soy accesible.
¿Qué propietario conocéis que pueda ver a todos los aficionados así? Ese soy yo, tío».
El espíritu de un luchador en la sala de juntas
La iniciativa sigue los pasos de su compañero creador de contenidos Spencer Owen, fundador de Hashtag United, pero KSI está tomando un camino diferente al intentar revitalizar un histórico equipo de la EFL. Los aficionados en Internet no tardaron en encontrarle el lado divertido a la situación, bromeando con que el YouTuber se llevará una sorpresa cuando se dé cuenta de que no puede curar mágicamente a los jugadores lesionados en la vida real aplicando una «tarjeta curativa» virtual a delanteros como Andy Carroll, como solía hacer en sus nostálgicos días en FIFA Ultimate Team.
Más allá de los memes de Internet, el nuevo jefe de los Daggers ha destacado que está preparado para el implacable trabajo del fútbol no profesional. Pretende infundir al equipo la misma actitud de «nunca rendirse» que le ha permitido sobrevivir a brutales combates en el ring de boxeo. Olatunji concluyó su declaración con una promesa de compromiso absoluto: «Soy un luchador. Me he roto la nariz, me he roto la mano, me he roto el pulgar. He estado en peleas duras, pero sigo adelante pase lo que pase. Con los Daggers, voy a seguir luchando. Voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que tengamos éxito».
