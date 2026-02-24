Getty Images
¡El Wrexham se salva! Los Red Dragons repelen la remontada del Portsmouth y mantienen su puesto en los play-offs del Campeonato
El Wrexham resiste la remontada y refuerza sus esperanzas de llegar a los play-offs.
El Wrexham había sumado cuatro puntos en sus dos últimos partidos contra el Bristol City y el Ipswich Town, este último con una contundente victoria por 5-3, y sabía que otra victoria el martes por la noche le ayudaría a mantener su puesto en los play-offs.
El equipo de Phil Parkinson tuvo un gran comienzo en la primera parte, con dos goles de cabeza que le dieron la ventaja al descanso. Smith se elevó por encima de todos para rematar de cabeza un centro de Callum Doyle, antes de que Cleworth conectara un cabezazo de George Dobson y pusiera el 2-0 en el marcador.
Todo parecía ir sobre ruedas para los Red Dragons, pero el Portsmouth encontró la manera de volver al partido con un gol muy bien elaborado, en el que Swanson regateó desde atrás y realizó una pared con Regan Poole antes de que un disparo desviado superara a Arthur Okonkwo y entrara en la portería.
El Pompey dominó la mayor parte de la segunda parte, pero le costó crear las ocasiones que necesitaba para empatar el partido. Los visitantes acumularon una gran cantidad de saques de esquina, pero no lograron aprovechar las situaciones a balón parado. En cambio, fue el Wrexham el que amenazó con sentenciar el partido cuando Ollie Rathbone se lanzó al ataque, pero el jugador de 29 años estrelló el balón en el poste cuando parecía que iba a marcar.
Al final, no le costó caro al Wrexham, que se aseguró otra victoria para mejorar sus posibilidades de terminar en los play-offs al final de la temporada.
El jugador más valioso
Sam Smith puede que estuviera empezando a ponerse un poco nervioso por su reciente racha de tres partidos sin marcar, pero el delantero disipó cualquier posible inquietud con el primer gol del partido. El jugador de 27 años demostró su excelente sentido de la oportunidad y su capacidad atlética al levantarse en el momento justo para rematar de cabeza un centro con efecto, y los defensas del Portsmouth parecían preocupados cada vez que se acercaba al área.
El gran perdedor
La lucha por el descenso es realmente interesante en la Championship, con el Portsmouth luchando contra equipos como el Norwich City, el Leicester City, el Blackburn Rovers y el West Bromwich Albion para evitar bajar junto al Oxford United y el Sheffield Wednesday, que ya parecen estar condenados a la última posición.
El hecho de que su equipo fuera posiblemente el mejor de los dos esa noche será un trago amargo para John Mousinho. El equipo de la costa sur llegaba al partido tras dos victorias consecutivas y, en otra noche, habría sumado al menos un punto, pero el Wrexham se mantuvo firme para mejorar sus propias perspectivas.
Valoración del partido (sobre cinco): ⭐⭐⭐
