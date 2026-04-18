El Wrexham se enfrenta a dudas sobre la legalidad de una subvención de 3,8 millones de libras del Gobierno británico

La ausencia de una evaluación definitiva en el momento de la concesión es uno de los principales puntos de controversia. Alexander Rose, socio de Ward Hadaway, recordó que el ayuntamiento debía realizar una evaluación de principios antes de comprometer los fondos para el club.

«Al conceder la subvención de 3,8 millones de libras, existía la obligación de realizar una evaluación de principios», afirmó Rose. «La prueba de que dicha evaluación no estaba lista cuando se otorgó la ayuda habría fortalecido cualquier demanda, por ejemplo, de un club rival. Las normas de control de subvenciones buscan que las empresas compitan en igualdad de condiciones, incluido el fútbol profesional, y protegen al contribuyente evitando gastos innecesarios».

El líder del Ayuntamiento de Wrexham, Mark Pritchard, lo rechaza: «Se hicieron todas las comprobaciones antes de transferir la financiación». Sin embargo, el consistorio admitió que en febrero de 2022 solo existían borradores y que el contrato se firmó en julio de 2023.