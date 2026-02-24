Getty/GOAL
El Wrexham renueva los contratos de su dúo emblemático, mientras Ryan Reynolds y Rob Mac se acercan cada vez más a cumplir su sueño de jugar en la Premier League
El Wrexham negocia nuevas condiciones en su intento por ascender
Phil Parkinson está supervisando esa tarea, tras haber sacado al Wrexham de la Liga Nacional y llevarlo a la Championship, con la comprensible alegría por su parte al ver que dos jugadores de probada eficacia se comprometen con el club.
Parkinson ha dicho sobre la negociación de nuevos contratos con estos veteranos profesionales de la EFL: «Los dos son muy buenos chicos y buenos jugadores, que han hecho aportaciones significativas para nosotros el año pasado y esta temporada.
Ollie ha sido fenomenal para nosotros, de verdad, y George se ha adaptado bien al nivel de la Championship. Ambos representan lo que queremos en el club: juegan con corazón y compromiso en cada partido, y es estupendo que hayan firmado nuevos contratos».
Rathbone encantado con el nuevo contrato con los Red Dragons
Rathbone, que se incorporó al SToK Racecourse en el verano de 2024, ha ampliado su contrato por 12 meses más, hasta el final de la temporada 2027-28. La temporada pasada fue la estrella del Wrexham, que consiguió el ascenso automático desde la League One.
El jugador de 29 años marcó ocho goles en 42 partidos y fue nombrado Jugador de la Temporada del club. Sufrió una desafortunada lesión en el tobillo antes de la actual campaña, cuando se lesionó durante una gira de pretemporada por Australia y Nueva Zelanda.
A mediados de diciembre regresó a la acción, y Rathbone marcó a los dos minutos de su reincorporación al equipo, saliendo desde el banquillo contra el Watford. Ahora suma seis goles en 16 partidos.
Rathbone ha declarado lo siguiente sobre la prolongación de su relación con los Red Dragons: «Estoy encantado de firmar un nuevo contrato. Es un día especial para mí y mi familia. Estoy en la luna. Mi etapa aquí ha sido fantástica hasta ahora. Probablemente sea el mejor fútbol que he jugado en mi carrera. Quiero seguir jugando, seguir mejorando y crear más momentos especiales para este club».
Dobson prolonga su relación con los Red Dragons
Dobson, que se incorporó al Red Dragons Wrexham en la misma ventana de fichajes que Rathbone, también ha ampliado su contrato hasta el verano de 2028. La temporada pasada disputó 48 partidos con el equipo de Parkinson, ganándose elogios generalizados por su capacidad para recuperar la posesión y poner al Wrexham en ventaja.
Ha participado en todos menos tres de los 33 partidos del Wrexham en la Championship esta temporada, tras haber pasado los últimos nueve años de su carrera compitiendo en la League One. El jugador de 28 años, formado en la cantera del West Ham, ha declarado: «Estoy encantado de firmar un nuevo contrato con el club.
Han sido 19 meses increíbles. He disfrutado cada minuto. Hasta ahora ha sido un viaje fantástico. Estoy encantado de renovar y espero que podamos crear muchos más recuerdos especiales».
Apuesta por los play-offs: el Wrexham busca terminar entre los seis primeros
Los copropietarios de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob Mac, se dedican a hacer realidad los sueños. Han disfrutado de cinco años extraordinarios al frente del club, tras completar una impresionante adquisición en 2021, y tienen la mirada puesta en la máxima categoría.
El experto en la EFL Don Goodman es uno de los que ha alabado al Wrexham, y ha dicho lo siguiente sobre su objetivo de terminar entre los seis primeros en 2025-26: «Creo que Phil Parkinson ha hecho un trabajo increíble para que el Wrexham esté en la lucha por el play-off. En agosto habría dicho que su ambición debería ser consolidarse en la mitad de la tabla. Pero tal y como ha transcurrido la liga, están en plena lucha».
El Wrexham ocupa actualmente el sexto puesto de la tabla de la Championship, a cinco puntos del Millwall, tercero, pero solo cuatro por encima del Queens Park Rangers, decimotercero. El equipo de Parkinson volverá a la acción el martes, cuando reciba al Portsmouth, con la confianza por las nubes tras la épica victoria por 5-3 sobre el Ipswich en la última jornada.
