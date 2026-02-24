El Wrexham renueva los contratos de su dúo emblemático, mientras Ryan Reynolds y Rob Mac se acercan cada vez más a cumplir su sueño de jugar en la Premier League

Phil Parkinson está supervisando esa tarea, tras haber sacado al Wrexham de la Liga Nacional y llevarlo a la Championship, con la comprensible alegría por su parte al ver que dos jugadores de probada eficacia se comprometen con el club.

Parkinson ha dicho sobre la negociación de nuevos contratos con estos veteranos profesionales de la EFL: «Los dos son muy buenos chicos y buenos jugadores, que han hecho aportaciones significativas para nosotros el año pasado y esta temporada.

Ollie ha sido fenomenal para nosotros, de verdad, y George se ha adaptado bien al nivel de la Championship. Ambos representan lo que queremos en el club: juegan con corazón y compromiso en cada partido, y es estupendo que hayan firmado nuevos contratos».