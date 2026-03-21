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El Wrexham remonta para sellar «una de nuestras mejores victorias» bajo la dirección de Phil Parkinson, mientras los Red Dragons mantienen vivas sus esperanzas de disputar los play-offs de ascenso
El Wrexham remonta y vence al Blades
El Wrexham llegaba al partido tras una decepcionante derrota ante el Watford, pero se recuperó a lo grande frente a los Blades. Andre Brooks adelantó a los locales justo después del descanso, pero el Wrexham remontó con fuerza y se llevó los tres puntos gracias a los goles del exdelantero del Sheffield Wednesday Josh Windass y de Sam Smith. La victoria desató una gran alegría entre los visitantes al pitido final, que siguen soñando con un nuevo ascenso y un puesto en la Premier League.
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«Uno de nuestros mejores partidos»: el Wrexham, encantado con la victoria ante el Sheffield United
El segundo entrenador del Wrexham, Steve Parkin, se mostró encantado con el resultado. Declaró a los periodistas: «En los cinco años que llevamos aquí, este partido se encuentra entre los diez que más necesitábamos ganar, y teníamos que mantener nuestra racha». Algunos nos dieron por perdidos tras el partido contra el Watford; tenemos algunas lesiones y varios jugadores que normalmente estarían en el equipo o cerca de él no están disponibles en este momento, y ha sido un gran esfuerzo por parte de los chicos, desde el punto de vista psicológico, darle la vuelta a la situación ante un buen equipo tras la decepción del martes por la noche. Esta es, sin duda, una de nuestras mejores victorias.
«Solo queremos formar parte de la fiesta al final del año. Queremos ser uno de los equipos que luchen por estar en los play-offs. Queremos estar ahí, en la lucha. Nos esperan grandes partidos. Tenemos partidos contra los grandes equipos, lo cual es importante. ¿Por qué no íbamos a querer estar en una división que es espectacular en cuanto a asistencia y partidos, y por qué no íbamos a querer estar involucrados en la lucha por el título? Por eso fue un partido tan importante».
«Todo un reto»: elogios del Wrexham al goleador Smith
El gol de Smith fue el noveno de la temporada con el Wrexham y le valió los elogios de Parkin. Este declaró a los periodistas: «Ha sido difícil para él porque está jugando todos los minutos de cada partido. Kieffer ha sufrido una lesión en el tendón de la corva, lo cual, obviamente, nos ha decepcionado. Pero creo que hoy ha estado genial. Ha sido un verdadero quebradero de cabeza para los dos centrales durante todo el partido. Ha corrido por detrás, ha subido por las bandas, ha sido físico, ha ganado balones aéreos y ha contribuido con una asistencia y un gol, lo cual es un esfuerzo excepcional en un campo realmente difícil».
Por su parte, el goleador consideró que la victoria era un gran resultado tras la derrota en el último partido. Declaró
: «Creo que es un resultado importantísimo, sobre todo tras la decepción de Watford. El entrenador lo dijo en el vestuario en el descanso. Nos dijo que lo diéramos todo, que se acerca un parón, que hemos tenido una racha larga y que no dejáramos pasar esta oportunidad. Creo que los chicos se emplearon a fondo y se han llevado los tres puntos».
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Wrexham?
El Wrexham se tomará ahora un respiro de la competición debido al parón internacional. Los Red Dragons volverán a la acción con un desplazamiento a The Hawthorns para enfrentarse al West Brom, antes de que el Southampton visite el Racecourse Ground.
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