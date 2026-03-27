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El Wrexham registra una facturación récord bajo la propiedad de Ryan Reynolds y Rob Mac, a pesar de las pérdidas de 15 millones de libras tras el ascenso a la Championship
Ingresos récord y fuertes inversiones
El informe anual del Wrexham correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025 revela un crecimiento de la facturación del 24 %, hasta alcanzar la cifra récord de 33,33 millones de libras esterlinas. Este aumento se debió al incremento de la actividad comercial y al interés mundial suscitado por la serie documental «Welcome to Wrexham». Sin embargo, el club registró unas pérdidas operativas de 14,84 millones de libras (19,7 millones de dólares), atribuidas a la fuerte inversión necesaria para lograr el tercer ascenso consecutivo. Los gastos de personal casi se duplicaron, pasando de 11,04 millones de libras (14,6 millones de dólares) a 19,94 millones de libras (26,5 millones de dólares), lo que refleja las exigencias financieras que supone el regreso a la EFL Championship por primera vez en 43 años.
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Dominio comercial y crecimiento de la marca a nivel mundial
El «efecto Hollywood» sigue generando enormes beneficios comerciales, con unos ingresos que se han disparado hasta los 17,33 millones de libras (23 millones de dólares). Cabe destacar que el resto del mundo representa ahora el 57,7 % de los ingresos del club, superando la cuota del Reino Unido, que se sitúa en el 40,5 %. El informe destacó un enfoque estratégico específico, que aprovecha los medios internacionales y la experiencia en marketing para maximizar el inventario comercial del club. Este alcance global ha impulsado un crecimiento récord en patrocinios, ventas minoristas y colaboraciones, consolidado aún más por el encargo de una cuarta temporada del galardonado documental del club.
Amortización de la deuda y ampliación del estadio
En un paso importante hacia la sostenibilidad a largo plazo, el Wrexham ha confirmado que ya no tiene pendientes préstamos de accionistas. Tras la entrada de Apollo Sports Capital como inversor minoritario, se han reembolsado todos los préstamos y los intereses adeudados a las empresas de Reynolds y Mac. Las infraestructuras siguen siendo una prioridad, y se han presentado planes para aumentar la capacidad de la tribuna Kop hasta los 7.750 asientos. Esto elevaría la capacidad total del estadio a más de 18.000 espectadores, lo que se ajusta a los requisitos de la categoría 4 de la UEFA y a la posibilidad de acoger en el futuro grandes eventos internacionales.
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Éxito en todo el club
La temporada 2024-25 trajo éxitos más allá del primer equipo masculino. El Wrexham AFC Women terminó cuarto en la Adran Premier League, mientras que la cantera alcanzó la tercera ronda de la FA Youth Cup por primera vez desde 2006. El éxito sobre el terreno de juego impulsó los ingresos por jornada a 5,96 millones de libras, con una asistencia media que ascendió a 12 781 espectadores. Al concluir el informe, el club agradeció a los aficionados y socios su apoyo incondicional, señalando que, aunque las pérdidas siguen siendo considerables, la trayectoria ascendente de la historia del Wrexham no da señales de ralentizarse.