El Wrexham registra una facturación récord bajo la propiedad de Ryan Reynolds y Rob Mac, a pesar de las pérdidas de 15 millones de libras tras el ascenso a la Championship

En un paso importante hacia la sostenibilidad a largo plazo, el Wrexham ha confirmado que ya no tiene pendientes préstamos de accionistas. Tras la entrada de Apollo Sports Capital como inversor minoritario, se han reembolsado todos los préstamos y los intereses adeudados a las empresas de Reynolds y Mac. Las infraestructuras siguen siendo una prioridad, y se han presentado planes para aumentar la capacidad de la tribuna Kop hasta los 7.750 asientos. Esto elevaría la capacidad total del estadio a más de 18.000 espectadores, lo que se ajusta a los requisitos de la categoría 4 de la UEFA y a la posibilidad de acoger en el futuro grandes eventos internacionales.



