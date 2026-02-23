Getty Images Sport
El Wrexham pierde a un jugador clave por una lesión en los ligamentos de la rodilla, lo que supone un duro golpe para sus esperanzas de ascender a la Premier League
Sheaf lesionado en el emocionante partido de Wrexham
Sheaf sufrió la lesión durante la emocionante victoria por 5-3 del Wrexham sobre el Ipswich, otro aspirante al ascenso a la Championship, el sábado. El centrocampista se vio obligado a abandonar el terreno de juego a principios de la segunda parte, cuando el equipo de Parkinson remontó un 3-2 en contra para llevarse los tres puntos en un dramático partido en el STōK Cae Ras. El resultado permitió a los Red Dragons volver a los puestos de play-off de ascenso en la Championship y dejó a Parkinson muy satisfecho.
Declaró a los periodistas: «Creo que Kieffer [Moore] ha vuelto a dar lo mejor de sí mismo hoy, me ha parecido imparable, sobre todo en la primera parte, y Josh [Windass] hace lo que sabe hacer, crear grandes momentos. En el descanso les dije a los chicos: "No dejéis que el gol nos afecte con el 2-2".
Creo que tuvimos mala suerte al no adelantarnos en el marcador, y entonces, de repente, el central marcó el 3-2. Creo que un grupo de jugadores menos preparado podría haber empezado a sentir un poco de fatiga mental, pero nosotros no lo hicimos. Respondimos de forma brillante y fue un gran esfuerzo por parte de los chicos. Los suplentes, obviamente, tuvieron un impacto cuando más los necesitábamos. En general, el esfuerzo del equipo hoy ha sido excelente».
«Es un duro golpe»: Parkinson confirma la lesión.
Parkinson ha confirmado ahora la lesión y ha compartido su decepción por la noticia. Ha declarado a los periodistas: «Ben no tiene buen aspecto, y es un duro golpe para nosotros. Por mucho que hubiera entusiasmo tras la victoria, tanto por mi parte como por parte del cuerpo técnico, siempre tuve eso en mente. No creía que fueran a ser buenas noticias, y esta noche verá a un especialista en Londres, pero el pronóstico inicial es que se trata de una lesión de diez semanas. Se ha dañado el ligamento medial y Ben ha tenido muy mala suerte, porque solo fue un bloqueo en una entrada y se abrió la rodilla. Pero estas cosas pasan en el fútbol y las lesiones son parte del juego, tanto para el individuo como para el equipo en su conjunto, y seguimos adelante. Ben recibirá el mejor tratamiento posible y volverá con fuerza, pero desde nuestro punto de vista, es una oportunidad para otros jugadores».
El Wrexham pone sus ojos en la Premier League
El Wrexham aspirará a continuar su increíble ascenso por las divisiones hasta llegar a la tierra prometida de la Premier League. El director ejecutivo Michael Williamson no tiene ninguna duda de que sería un logro único para el equipo galés.
«No hay una hoja de ruta para ello. Pasar de la National League a la Premier League con ascensos sucesivos es algo que ningún otro club en la historia del fútbol inglés ha conseguido», declaró a ESPN.
«Cuando estábamos en la League One, les dije a Rob y Ryan: "Oigan, intentemos llegar a la Championship lo antes posible, porque si no, corremos el riesgo de quedarnos estancados en la League One". Ellos aceptaron la idea. Invertimos en la plantilla y conseguimos el ascenso. Corrimos a toda velocidad durante toda la temporada pasada fuera del campo y en todas las demás áreas de la organización, y seguimos corriendo para poder sobrevivir en la Championship y alcanzar un nivel que nos permita mantenernos en ella.
«En última instancia, si llegamos a la Premier League, volveremos a esforzarnos al máximo para estar preparados para la Premier League».
¿Qué le depara el futuro a Wrexham?
El Wrexham vuelve a la acción el martes contra el Portsmouth en la Championship y luego se enfrentará al Charlton. Después, el equipo galés centrará su atención en un partido de gran interés en la FA Cup, ya que recibirá al Chelsea, uno de los grandes de la Premier League, en la quinta ronda de la competición.
