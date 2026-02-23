El Wrexham pierde a un jugador clave por una lesión en los ligamentos de la rodilla, lo que supone un duro golpe para sus esperanzas de ascender a la Premier League

Sheaf sufrió la lesión durante la emocionante victoria por 5-3 del Wrexham sobre el Ipswich, otro aspirante al ascenso a la Championship, el sábado. El centrocampista se vio obligado a abandonar el terreno de juego a principios de la segunda parte, cuando el equipo de Parkinson remontó un 3-2 en contra para llevarse los tres puntos en un dramático partido en el STōK Cae Ras. El resultado permitió a los Red Dragons volver a los puestos de play-off de ascenso en la Championship y dejó a Parkinson muy satisfecho.

Declaró a los periodistas: «Creo que Kieffer [Moore] ha vuelto a dar lo mejor de sí mismo hoy, me ha parecido imparable, sobre todo en la primera parte, y Josh [Windass] hace lo que sabe hacer, crear grandes momentos. En el descanso les dije a los chicos: "No dejéis que el gol nos afecte con el 2-2".

Creo que tuvimos mala suerte al no adelantarnos en el marcador, y entonces, de repente, el central marcó el 3-2. Creo que un grupo de jugadores menos preparado podría haber empezado a sentir un poco de fatiga mental, pero nosotros no lo hicimos. Respondimos de forma brillante y fue un gran esfuerzo por parte de los chicos. Los suplentes, obviamente, tuvieron un impacto cuando más los necesitábamos. En general, el esfuerzo del equipo hoy ha sido excelente».