El Wrexham celebra el aniversario de su adquisición venciendo al Ipswich y alcanzando la quinta ronda de la FA Cup por primera vez en casi 30 años

Aunque a menudo el foco de atención se centra en los famosos propietarios del equipo de Wrexham o en los jugadores, fue Parkinson quien recibió los elogios tras el partido. El excentrocampista del Manchester United y de Gales Robbie Savage declaró a TNT Sports: «Probablemente sea uno de los entrenadores más subestimados, porque cada vez que el Wrexham asciende o tiene un equipo en la Premier League, la gente los subestima y subestima al entrenador. Ha hecho un trabajo increíble con este club de fútbol y está demostrando que la gente se equivoca al pensar que no se puede ganar a los equipos de la Premier League. Lo hizo con el Bradford contra el Chelsea [en la FA Cup de 2015] y lo está haciendo en la liga. Cada temporada que ascienden, [la gente dice] "no puede hacerlo a ese nivel", pero él está demostrando que todos se equivocan. Creo que es uno de los mejores entrenadores en este momento por lo que ha logrado».

Parkinson también tiene actualmente al equipo en los puestos de play-off de ascenso en la Championship, lo que significa que sus sueños de llegar a la Premier League siguen vivos.